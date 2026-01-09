Kenia López Rabadán llama a defender la soberanía y blindar elecciones frente al crimen organizado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México debe combatir al crimen organizado con sus propias instituciones, defender su soberanía y garantizar elecciones libres de la injerencia del narcotráfico, en el marco del debate por una eventual reforma electoral y tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención terrestre contra cárteles mexicanos.

Durante una entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada informó que sostuvo una reunión con integrantes del movimiento Somos MX, quienes presentarán formalmente una propuesta ante la Cámara de Diputados rumbo a la discusión electoral de este año.

López Rabadán señaló que existe coincidencia en ocho puntos y medio de un decálogo de principios que ella impulsa, entre los que destaca impedir que la delincuencia organizada defina candidaturas o financie campañas.

“Si hay dinero del narcotráfico en una elección, en un partido o con un candidato, esa elección debe anularse”, sostuvo, al subrayar que permitir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales sería “terrible para la nación”.

La legisladora explicó que el único desacuerdo con Somos MX es la figura de la segunda vuelta electoral, mecanismo que ha defendido mediante iniciativas legislativas para evitar gobiernos con bajos porcentajes de votación y fortalecer la legitimidad democrática.

Cuestionada sobre las declaraciones del presidente Trump respecto a atacar por tierra a los cárteles en México, López Rabadán fue enfática:

“La soberanía de nuestro país debe ser nuestra prioridad. Combatir al crimen nos corresponde a los mexicanos”.

No obstante, reconoció la necesidad de enviar un mensaje claro a Estados Unidos y al mundo de que México sí enfrenta a la delincuencia, al tiempo que llamó a cuidar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, dada la relevancia económica, comercial y migratoria de la relación bilateral.

“Tenemos que demostrar que sabemos hacer lo que nos corresponde como país y como instituciones”, afirmó.

Reforma electoral, prueba para la democracia

La presidenta de la Cámara consideró que la reforma electoral representa una oportunidad histórica para demostrar que México es un país democrático, plural y con contrapesos.

“Lastimar a la oposición, callar a las minorías o mantener la sobrerrepresentación sería un error histórico”, advirtió, al señalar que la confianza internacional depende de que el país preserve instituciones autónomas como el INE y el Tribunal Electoral.

Exige transparencia financiera contra el narco

Sobre el combate al crimen organizado, López Rabadán sostuvo que el Gobierno federal debe transparentar no solo detenciones, sino también el congelamiento de cuentas y el combate financiero a las estructuras criminales, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“No es posible que existan fortunas brutales producto de dinero ilegal sin que se investiguen y sancionen”, enfatizó.

Condena asesinato de periodista

Finalmente, la diputada expresó su solidaridad por el asesinato del periodista Carlos Castro, en Veracruz, y reiteró que la libertad de expresión debe ser una prioridad del Estado.

“Nadie tiene derecho a callar, censurar o quitar la vida a quien ejerce el periodismo”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL