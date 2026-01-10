Caso Bermúdez va por desentramar una red criminal

Elementos de la SENAD de Paraguay ejecutan traslado de Hernán Bermúdez a México el 17 de sepriembre de 2025.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las investigaciones relacionadas a Hernán Bermúdez Requena, exjefe policial de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora, continúan abiertas porque el caso no se limita al exfuncionario, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene activas otras carpetas de investigación por delitos relacionados.

El titular de Seguridad federal destacó que, previo y posterior a la detención de Bermúdez Requena, se han realizado otras capturas relevantes. Entre ellas, la de un sujeto apodado El Pinto, presunto segundo al mando de la organización criminal, quien fue detenido en Zapopan, Jalisco, durante un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad, en la que participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Tip: Hernán Bermúdez se encuentra preso en el penal del Altiplano desde septiembre cuando lo procesaron por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado.

Informó que fue detenido un exdirector de la policía estatal, lo que refuerza la línea de investigación sobre una red delictiva institucional, por lo que, subrayó. todos los implicados permanecen detenidos y el proceso conforme a derecho.

El funcionario federal resaltó la amplia coordinación internacional que permitió la captura de Bermúdez Requena, con la participación de autoridades de Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países de América Latina, así como el apoyo clave del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Las investigaciones continúan, ha habido más detenciones, no sólo es la de él, se detuvo el segundo al mando, un sujeto apodado El Pinto. Se detuvo por parte del Gabinete de Seguridad, Marina, Defensa y la Secretaría de Seguridad en Zapopan, y ha habido otra serie de detenciones”, dijo al agregar que “Recientemente, se detuvo a un exdirector de la policía estatal. Todas las declaraciones obran ya en las carpetas de investigación de la FGR, en su momento lo informará la fiscalía, pero todos siguen detenidos, va bien la investigación”.