Desmantelan red de tabaco en el AICM

Un elemento de seguridad ayudado por un perro K9, en el AICM.

Elementos de la Armada de México desarticularon una red de contrabando de tabaco que operaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras asegurar casi 20 toneladas de cigarros ilegales procedentes de Japón valuados en más de 70 millones de pesos.

El operativo permitió detectar un esquema delictivo que utilizaba declaraciones falsas y documentación alterada para introducir la mercancía ilegal al país.

La Secretaría de Marina informó que “el decomiso se realizó entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, durante las revisiones realizadas a seis cargamentos provenientes de Narita, Japón”.

En total fueron incautados 19 mil 779 kilos de tabaco, equivalentes a 954 mil 380 cajetillas de cigarros.

Según las autoridades navales, la investigación de gabinete permitió identificar un modus operandi, “utilizaban declaraciones falsas y subvaluación, y presentaban el tabaco como mercancía general o bolsas de compra”.

La organización criminal se valía de logística formal con guías aéreas que contenían datos alterados, mezclando la carga ilícita con envíos legítimos en vuelos comerciales regulares.

La Marina precisó que “esta acción evitó la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), estimada en 17.03 pesos por 954 mil 380 cajetillas de cigarros incautadas, lo que equivale a 16 millones 224 mil 460 pesos”.

La red contaba con empresas importadoras establecidas que gestionaban el despacho aduanero en territorio nacional.