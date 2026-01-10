Juez vincula a proceso a El Sagitario

Operativo en Sinaloa, cuando fue detenido El Sagitario, en diciembre pasado.

Un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Pedro Inzunza Noriega, conocido como El Sagitario o El Señor de la Silla, identificado por autoridades como el hombre de mayor confianza de Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”, quien encabeza el cártel de los Beltrán Leyva.

La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara pruebas contundentes sobre su participación en actividades de narcotráfico y posesión de armamento exclusivo del Ejército.

La Fiscalía General de la República informó este 9 de enero de 2026 que, además de Inzunza Noriega, fueron vinculados a proceso Miguel Ángel Nava Solís, Gaudencio Nieves López y Juan Ramón Wong, todos presuntos integrantes de la organización criminal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal imputó a los cuatro hombres delitos contra la salud por posesión de clorhidrato de cocaína y metanfetamina con fines de comercio, así como por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El arresto se concretó en Culiacán, Sinaloa, tras operativos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la FGR.

Pedro Inzunza Noriega cobró notoriedad internacional luego que autoridades estadounidenses lo señalaran como narcoterrorista por su presunto apoyo material al terrorismo y al tráfico de drogas.