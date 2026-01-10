Sheinbaum supervisa programa Café para el Bienestar en Guerrero; productores reconocen beneficios

Productores locales destacan el impacto positivo de los esquemas de compra directa del Gobierno Federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, donde supervisó el programa Café para el Bienestar y sostuvo un encuentro con productores de la región.

Durante el recorrido, productores de la región señalaron que las políticas impulsadas en los últimos años han permitido mejorar las condiciones de comercialización del café.

Claudia Sheinbaum encabeza el encuentro con cafeticultores en Atoyac de Álvarez, Guerrero. ı Foto: Presidencia

En este contexto, Maribel, productora de café del municipio, afirmó que el actual esquema de trabajo con el Gobierno Federal permite a las y los campesinos vender su producción a precios justos y recibir un mayor reconocimiento a su labor.

“Para nosotras y nosotros los productores de café es un orgullo trabajar directamente con el gobierno de la Cuarta Transformación, que se compre nuestro café a un precio justo y que se reconozca la lucha del campesino por el bienestar del campo mexicano”.

Al respecto, la productora indicó que, tras un periodo que calificó como de abandono, el sector cafetalero recibe ahora mayor atención institucional.

Según explicó, el contacto directo con las autoridades es fundamental para mejorar las condiciones de venta y visibilizar las necesidades del campo.

La visita de la mandataria federal tuvo como objetivo evaluar el avance del programa Café para el Bienestar, el cual forma parte de la estrategia del gobierno para apoyar a pequeños productores y fortalecer la economía rural mediante esquemas de compra directa.

Finalmente, productores de la región señalaron que la continuidad de estos programas resulta fundamental para mantener la actividad cafetalera y garantizar ingresos para las comunidades que dependen de este cultivo.

