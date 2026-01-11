Marina destruye más de 3.3 millones de plantas de amapola en Del Nayar, Nayarit

Elementos de seguridad de México en un campo de amapola, en fotografía de archivo.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal de la Armada de México erradicó 32 plantíos de amapola en el estado de Nayarit, durante operativos realizados del 8 al 10 de enero de 2026 en el municipio de Del Nayar.

Las acciones se llevaron a cabo en las inmediaciones de la localidad de San Rafael, donde los sembradíos ilícitos ocupaban una superficie aproximada de 111 mil 400 metros cuadrados. En el lugar fueron destruidas más de 3.3 millones de plantas de amapola, cuyo peso total se estimó en 726 mil 950 kilogramos.

De acuerdo con la dependencia, los operativos estuvieron a cargo de elementos de la Décima Zona Naval y forman parte de las labores permanentes de vigilancia y combate a la producción de drogas en regiones consideradas de difícil acceso.

La Marina señaló que la localización y destrucción de estos plantíos tiene como objetivo reducir la capacidad de producción de drogas por parte de grupos delictivos, evitar su distribución en el mercado nacional e internacional, así como impedir que estas sustancias lleguen a la población, especialmente a jóvenes.

