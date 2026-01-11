Regresan a clases 23.4 millones de estudiantes de Educación Básica tras receso de fin de año: SEP

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, informó sobre el regreso a clases de más de 23 millones de estudiantes tras el receso de fin de año.

Este lunes 12 de enero, 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, regresaron a clases en 231.7 mil escuelas públicas y privadas de Educación Básica, tras el receso escolar de fin de año y conforme al calendario escolar vigente de 185 días para el ciclo 2025–2026, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) precisó que el retorno a las actividades escolares incluye a 243.9 mil niñas y niños de educación inicial, 4.1 millones de preescolar, 12.8 millones de primaria y 6.3 millones de secundaria, distribuidos en las 32 entidades del país.

En el contexto del regreso a clases, Delgado Carrillo anunció que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se otorgará un apoyo directo anual de 2 mil 500 pesos por cada alumno de primaria de 1º a 6º grado para el ciclo escolar 2026–2027, con el objetivo de que las familias cubran gastos de útiles escolares y uniformes. Para este fin, las asambleas informativas se realizarán durante el mes de febrero en cada uno de los planteles públicos de este nivel educativo.

Asimismo, recordó que desde el pasado 5 de enero, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar de la Beca Universal Rita Cetina a un millón 53 mil 215 estudiantes de secundarias públicas, quienes recibirán un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria que la integre.

El secretario refrendó el compromiso del Gobierno de México con una educación pública incluyente y con igualdad de oportunidades, y subrayó que estos apoyos contribuyen a fortalecer la economía familiar y a garantizar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN), al reducir barreras económicas.

Educación Media Superior y Superior

En cuanto a los otros niveles educativos, Mario Delgado Carrillo informó que las comunidades escolares de Educación Media Superior y Educación Superior retomaron actividades académicas desde el 5 de enero, conforme a los calendarios establecidos por cada institución.

Detalló que, en Educación Media Superior, regresaron a clases casi 5.5 millones de jóvenes en 21.1 mil escuelas, con el acompañamiento de 421.1 mil docentes en todo el país.

Mientras que, en Educación Superior, considerando licenciatura y posgrado, reanudaron actividades poco más de 5.6 millones de estudiantes en 11.7 mil planteles, con el apoyo de 529.2 mil docentes.

En total, más de 34.5 millones de estudiantes y casi 2.2 millones de docentes, en 264.5 mil centros educativos de los tres tipos educativos, retomaron las actividades escolares. El ciclo escolar 2025–2026 concluirá el 15 de julio de 2026.

