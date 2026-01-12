INE propone mantener plurinominales, indexar presupuesto al PIB y mover elección judicial | VIDEOS

Nueve de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entregaron a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, su propuesta en la materia en donde incluyeron 241 propuestas.

Dentro de los principales planteamientos destacan el de la preservación de la figura de los legisladores plurinominales, llevar a cabo la elección judicial por separado de los comicios intermedios en 2027, así como indexar el presupuesto del INE al Producto Interno Bruto para evitar recortes.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó a Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que entregan dos documentos: una propuesta general en la materia, realizada por todos los consejeros, y otra que incluye las…

La consejera Carla Humphrey destacó que los recursos que recibe el órgano electoral son insuficientes y en muchas ocasiones ello pone en riesgo los derechos de los ciudadanos.

En su oportunidad, el consejero Martín Faz señaló que en las propuestas se incluye que el presupuesto del INE se vincule al Producto Interno Bruto, con el fin de evitar variaciones presupuestales.

El consejero Arturo Castillo destacó que sin los recursos suficientes si hay una afectación a la calidad de la democracia.

El documento, que fue aprobado virtualmente por el Consejo General del INE a través de una votación en línea, incluye propuestas en temas que van desde fiscalización hasta acciones afirmativas, pero destaca especialmente la defensa de los legisladores de representación proporcional.

El consejero Jaime Rivera subrayó que la reforma debe fortalecer la representación política de la pluralidad existente en la sociedad mexicana.

“No puede responder a una sola fuerza política, sino como toda sociedad moderna hay una diversidad de puntos de vista que debemos reflejar, y para eso desde1977 se estableció un principio de proporcionalidad. Por lo que se debe aplicar fortalecer la representatividad”.

En uno de los puntos más relevantes, la unanimidad de los consejeros coincide en que no pueden celebrarse simultáneamente las elecciones del Poder Judicial con los comicios federales y locales.

Por ello, proponen un calendario específico para la elección judicial: que el proceso inicie en enero, las campañas se desarrollen entre agosto y septiembre, y la jornada electoral se realice el último domingo de octubre.

Las y los consejeros del INE saludan a Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, a quien le entregarán sus propuestas en la materia.

📹: @soytaniagomez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/iVPZMXFnfM — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 12, 2026

