Monreal anuncia que comenzarán acuerdos con Partido Verde y el PT para la reforma electoral

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que esta semana van a iniciar los trabajos de la reforma electoral y las conversaciones con los partidos aliados: Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

“Esta semana será determinante rumbo al inicio del periodo de sesiones del primero de febrero. Iniciaremos el análisis en torno a la reforma electoral con nuestros aliados históricos PT y Partido Verde y convocaremos después a todas las fuerzas a construir acuerdos”, dijo a través de un mensaje en video en la red social X.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reiteró que la Comisión Presidencial, encabezada por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, podría entregar una propuesta de reforma , y a su vez, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría enviarlas a la Cámara de Diputados.

“Lo primero que tenemos que hacer en las cámaras o en la Cámara donde decida enviarla, será ponernos de acuerdo con nuestros aliados que históricamente en los últimos años han caminado con nosotros en las reformas que han transformado al país. Me refiero al PT y al Partido Verde” Ricardo Monreal, diputado federal



Añadió que los diputados esperan un paquete con al menos dos propuestas, una de reforma constitucional y otra, a ley o leyes secundarias en materia electoral.

También va a motivar a los partidos de oposición a participar a pesar de que algunos de ellos han dicho que no meterán mano en ninguna discusión sobre la reforma electoral ya que no están a favor de ella.

“Nosotros insistiremos en la necesidad de que participen para construir una reforma que satisfaga a un gran número de participantes y sobre todo ciudadanos a los que estaremos sometidos por la ley en la organización, vigilancia y respaldo popular”, concluyó.

Esta semana será determinante rumbo al inicio del periodo de sesiones del 1.º de febrero. Iniciaremos el análisis en torno a la reforma electoral con nuestros aliados históricos (PT y PVEM) y convocaremos después a todas las fuerzas a construir acuerdos. Saludos y buen domingo. pic.twitter.com/iylgUN5S6r — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 11, 2026

Esto sucede luego de que Sheinbaum afirmó que, aunque existen “coincidencias” en planteamientos de la reforma electoral, como la reducción de los montos presupuestales para los partidos políticos, todavía no hay un consenso en torno a qué sucederá con los plurinominales y su futuro.

“En general el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan y en los foros se planteó así. Es algo que consideramos es importante. La otra es reducir el número de diputados, también es algo que..., pero no está claro la conformación hasta qué número y la conformación, cómo resolver el problema de los plurinominales que la gente no está de acuerdo”, explicó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr