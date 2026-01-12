Reforma electoral se revisa este miércoles: Monreal; Sheinbaum pide a la 4T priorizar cambios a leyes secundarias

En una reunión que se extendió por casi dos horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este lunes a los legisladores de Morena que, para el siguiente periodo ordinario de sesiones, se priorice la aprobación de entre siete u ocho reformas a leyes secundarias .

A la salida del encuentro dentro de Palacio Nacional, el coordinador de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no se abordaron detalles de la próxima reforma electoral que presentará la titular del Poder Ejecutivo, pues será hasta el próximo miércoles cuando se analice la primera propuesta , elaborada por la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez.

“Revisamos todo el pendiente de las iniciativas una por una. Y evidentemente hasta el miércoles tendremos la invitación a participar en la reforma electoral. El miércoles le van a presentar a ella las conclusiones y vamos a estar también presentes” Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena



▶ #Video | Los detalles de la próxima Reforma electoral serán revisados hasta el miércoles, afirmó el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, a la salida de la reunión sostenida en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quién encargó a las bancadas… pic.twitter.com/YqOBOgyoRY — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 13, 2026

Sheinbaum pide priorizar reformas a leyes secundarias

Mientras tanto, subrayó, la prioridad encomendada por la mandataria fue la de sacar adelante cambios que se harán a leyes secundarias para armonizar su contenido con otras reformas que el Congreso ya aprobó en la Carta Magna.

“Es el miércoles [la revisión a reforma electoral] lo que ahora acordamos fueron distintas reformas que nos faltan . Unas que tenemos en minutas que vienen de la Cámara de Diputados y otras que están en Cámara de Senadores y otras que va a enviar ella, algunas iniciativas que están pendientes para darle congruencia a las reformas constitucionales. Son varias”, dijo.

Algunas de las prioridades marcadas por la mandataria fueron relativas al procedimiento de contencioso administrativo, para impulsar el incremento sostenido de la productividad de la economía social. También en materia de abuso sexual, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Planteó que también estarán a la espera, no solo de la reforma electoral, sino también en materia electoral, revocación de mandato, fuero constitucional y otras leyes reglamentarias en materia de seguridad.

Asimismo se esperan propuestas de cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de Transferencia Tecnología.

Entre otras prioridades para la Presidenta está la armonización sobre la reducción de la jornada laboral de las 40 horas, la modificación constitucional y la modificación legal.

“Todas estas son prioridad para poder sacar el período de sesiones ordinarias que empiezan el 1 de febrero, entre otras, pero es lo que se vivió y fue solo agenda legislativa”, recalcó.

En la reunión estuvieron presentes el coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, así como la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

cehr