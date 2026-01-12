Soy perro de la senadora: morenista

“Soy el perro de la senadora”, aseguró el excoordinador de campaña de la senadora Simey Olvera Bautista, Efraín Pedraza, luego de que fuera detenido en un operativo de alcoholímetro en Pachuca.

En videos que circularon en redes sociales se ve al político de Morena y exdirector general de Gobernación en la región de Tula, Hidalgo, discutir con un agente de tránsito, luego de que realizaran la prueba de alcoholímetro y no la pasara.

Pedraza Cruz intentó intimidar al policía al decirle: “Soy el perro de la senadora”, además de amenazarlo, pues cuando él y, supuestamente, la senadora Simey lleguen a la gubernatura, se iba a acordar de su “pin.. cara” y se la iba a “cobrar”.

“Soy el perro de la senadora, soy el ca.. que va a ir adelante en la gubernatura, voy a ser yo y me voy a acordar de tu pin.. cara”, le dijo el político al policía.

Luego de amenazar al oficial, el morenista se negó a entregar sus identificaciones y a subirse a una patrulla; además, el político propuso darse en “la ma…” con el oficial. “Y si quieres, nos rifamos, vamos a la pu.. tierra, güey, rífate conmigo”.

El agente que lo intervino replicó: “Sólo compórtate, te suplico que te comportes”. Pero el político lo volvió a retar: “¿Y si no?”.

Posteriormente, el agente le pide que respete a la autoridad, a lo que el morenista, dijo: “Yo también, gü..; yo también (…) yo soy autoridad, yo soy autoridad”. Para luego amagar de nuevo con los golpes: “vente, pende... vente”.

Antes de ser morenista, Efraín Pedraza Cruz se registró como candidato del PAN por la coalición Por Hidalgo al Frente para competir por la diputación local por el Distrito XV con cabecera en Tepeji del Río, en las elecciones del 2018.

Hasta anoche, ni Efraín Pedraza Cruz ni la senadora Simey Olvera Bautista ni el gobierno municipal de Pachuca, habían emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, y tampoco se ha informado públicamente cuál es la situación jurídica del exfuncionario tras el incidente.