Diputados actuarán con apertura y pluralidad en el análisis de la reforma electoral: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, en el análisis de la reforma electoral, la Cámara de Diputados actuará con apertura y pluralidad, recibirá propuestas de personas y organizaciones, y escuchará a los consejeros electorales, una vez que sea recibida.

Enfatizó que “la Cámara de Diputados, en este caso la mayoría legislativa, actuará con apertura y, como siempre lo ha hecho en otras reformas, recibirá propuestas de personas, organizaciones externas a la Cámara. No tiene inconveniente en recibirlos y dialogar con ellos cuando llegue el momento procesal oportuno. No ha llegado nada”.

Subrayó que “no tenemos nada; realmente no hay ningún documento o proyecto escrito que nos diga en qué consisten las probables propuestas de reforma constitucional y legal”.

Monreal Ávila indicó que “hemos escuchado y hay pinceladas de distintos temas. Les puedo decir que yo he escuchado, sin conocer el contenido ni la redacción, por ejemplo, disminución de plurinominales o bien sobre disminución de recursos económicos a los órganos electorales o disminución de recursos a partidos políticos en etapas de campaña”.

Señaló que mañana es clave porque asistirán a Palacio Nacional donde fueron invitados los dos coordinadores de la mayoría en las Cámaras a estar presentes en la reunión con la presidenta de la República y la Comisión sobre la Reforma Electoral para presentar las conclusiones o propuestas de reforma electoral y establecer los plazos de presentación de la iniciativa.

Expresó su respeto a Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, por su historia y coherencia; “tiene mucho conocimiento. Creo que ha participado en todas las reformas electorales últimas, desde el 77. Entonces, sí tiene capacidad jurídica y conocimiento histórico de todas las reformas”.

Destacó que el Congreso será quien tenga la última palabra. “nosotros en la Cámara, que somos los responsables de modificar las leyes, vamos a escucharlos. Y nosotros, yo en lo personal, creo en la autonomía plena de los órganos electorales que organizan elecciones. Pero una vez que se ingrese la iniciativa, que se presente formalmente, ya es un trabajo del Congreso de la Unión”.

En este sentido, dijo que “yo personalmente estoy hablando con los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre la probable llegada de la iniciativa y para convocarnos de inmediato. Estoy en comunicación para reunirnos una vez que llegue”. Aunque recordó que la presidenta decidirá si selecciona como Cámara de origen a la Cámara de Diputados o a la de Senadores.

Comentó que se está definiendo si dentro de la reforma electoral se integra la revocación de mandato, que ya está aquí en la Cámara en un dictamen, así como la eliminación del fuero constitucional.

El diputado Monreal Ávila expuso que el primer acuerdo al que se debe llegar, incluso antes de presentar la iniciativa, “es con el PVEM y con el PT, que han sido actores políticos aliados con características de lealtad e institucionalidad y ellos tienen que ser los primeros en conocer los alcances de la iniciativa, sus aportaciones e incorporarlas antes de la presentación formal”.

Hizo notar que si no tiene el parecer de los dos partidos o “nos falta uno de ellos, pues la reforma constitucional no tiene posibilidades de salir”.

Informó que hablará con los coordinadores del PRI y PAN para que se puedan incorporar a la discusión amplia, en caso de que se presentara la reforma en materia constitucional y legal.

“Yo prefiero que estén todos reunidos en el Congreso, aun cuando en las Cámaras por momentos se exaltan los discursos de algunos personajes, pero es preferible que estemos todos juntos escuchando nuestras diferencias y respetándonos. Yo prefiero eso. Entonces, me gustaría una discusión amplia”, aseguró.

Ratificación del T-MEC

El coordinador parlamentario se dijo optimista respecto a la permanencia del T-MEC, toda vez que conviene a los tres países porque sus economías están muy integradas.

Las tres economías, agregó, se han beneficiado de la firma primero del TLC y después del T-MEC. Ahora este año, antes de junio, tendrá que estar ya resuelto entre los presidentes si continuamos, si se ratifica, se modifica o se agregan otros temas.

“Yo estoy optimista, porque nos conduce una mujer con carácter, con inteligencia, con firmeza, una mujer que no varía su discurso. Una mujer valiente que sabe que lo más conveniente es la prudencia, la sensatez y no la estridencia y la imprudencia”, puntualizó.

Expuso que hay en la Junta de Coordinación Política una solicitud formal de integrar una comisión plural para darle seguimiento al T-MEC. “Aunque de manera natural caería en el Senado, dado que es el órgano que ratifica o no el T-MEC, nosotros podríamos ser parte interlocutora de un buen acompañamiento con ellos como comisión legislativa”.

Al preguntarle si México sigue siendo primordial para los Estados Unidos, respondió que “sí, yo creo que México es un país indispensable, es necesario y es un país que valora mucho Estados Unidos en su vecindad, en su compartimiento de recursos, en su comercio, en su historia; creo que somos vecinos indispensables”.

Consideró que hay que “lograr los mejores acuerdos con cooperación, entendimiento, civilidad, respeto entre ambas naciones. Y la presidenta lo está logrando, a pesar de todo”.

Finalmente, el legislador dio a conocer que para el próximo periodo de sesiones también se tienen pendientes reformas sobre bienestar animal, jueces sin rostro, modificaciones al Código de Procedimientos Penales, salud, y en materia de juegos y sorteos que se está revisando.

