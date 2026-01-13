IMSS realizó 14 millones más de atenciones médicas en 2025: Zoé Robledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró el año 2025 con resultados históricos en la atención médica derivado de la implementación de la estrategia para incrementar la productividad, lo que permitió que se realizaran 14 millones de atenciones médicas más que en 2024, informó el director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo detalló que se llevaron a cabo un millón 780 mil cirugías, un incremento de prácticamente el 30 por ciento con respecto al año anterior.

Zoé Robledo informó que en consultas de especialidad se realizaron 22 por ciento más que en 2024, y en consultas de Medicina Familiar fueron 104 millones de consultas.

“Hoy estamos haciendo 60 por ciento más cirugías en el IMSS de lo que se hacía en 2018; es decir, 670 mil cirugías adicionales, como lo podemos ver, en un año como 2018 que ya venía una tendencia incluso decreciente, iba a la baja el número de cirugías que se hacían en el IMSS desde 2012 hasta 2018, de 1.1 millones de cirugías en un año, llegamos a 1.7, es decir, 60 por ciento más”, dijo Zoé Robledo.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó el impacto positivo que la estrategia ha tenido en la reducción de tiempos de espera para la realización de una cirugía; como ejemplo, reportó que hubo un 25 por ciento de aumento en las cirugías de cataratas, con disminución de 12 días de espera desde que se identifica la necesidad quirúrgica hasta que se lleva a cabo el procedimiento.

Zoé Robledo señaló que en cirugía de vesícula se incrementó 15 por ciento el número de procedimientos, con disminución de 10 días en tiempos de espera; mientras que en cirugía de cadera hubo un incremento del 16 por ciento con mil 397 adicionales respecto a las que se hicieron un año antes.

“Todos los esfuerzos que se hacen a la hora de contratar personal, médicas y médicos especialistas, de mejorar la infraestructura que durante tantos años estuvo sin inversión, incluso en la construcción de nuevos Hospitales o Unidades de Medicina Familiar en el IMSS tienen un objetivo y esto es producir salud, crecer en la capacidad de atención”, dijo Zoé Robledo.

Zoé Robledo subrayó que el incremento más grande se observó en consultas de especialidad después de la caída por la pandemia de COVID-19; en 2018 se hacían 19.7 millones de consultas en el Seguro Social en un año, y tras la recuperación de servicios hoy se hacen 10 millones de consultas más, un incremento del 48 por ciento.

Zoé Robledo indicó que las especialidades con mayor crecimiento en 2025 fueron Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, Cirugía General, entre otras. “Podemos ver respecto al año anterior cómo ha habido un incremento: 52 por ciento en 10 tipos de consulta de especialidad que agrupan la mitad de todas las consultas de este tipo que se realizan en el IMSS”.

El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, afirmó que en todas estas consultas se registró un incremento respecto al año anterior, lo que evidencia el buen resultado de invertir en la contratación de más médicas y médicos especialistas, así como organizar mejor los servicios.

En cuanto a la atención de Primer Nivel, Zoé Robledo indicó que las consultas de medicina familiar alcanzaron los 104 millones, lo que representa un incremento del 21 por ciento en comparación con 2018, cuando se realizaron 85.7 millones.

Zoé Robledo explicó que la estrategia incluyó la apertura de turnos vespertinos, fines de semana y, en casos particulares, horarios nocturnos en las UMF. “Por eso la apertura de turnos nos permite tener hoy 17 mil 591 espacios, turnos de consulta de Medicina Familiar”.

Zoé Robledo subrayó que cada derechohabiente está adscrito a una unidad y consultorio, por lo que la ampliación de turnos contribuye a reducir tiempos de espera y mejorar la calidad del servicio.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, subrayó que, con base en estos resultados, para 2026 se tienen como metas la realización de 2.1 millones de cirugías, 32.8 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar.

“Probamos que haciendo todo lo que nos corresponde, logramos estos buenos resultados siempre con calidad, disminución de tiempos, oportunidad y, por supuesto, con trato humano”, indicó Zoé Robledo.

