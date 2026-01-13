‘No debe de ser así’, Sheinbaum pide a Hacienda revisar aumento de aseguradoras

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el aumento que algunas aseguradoras pretenden implementar a sus clientes, con motivo de las nuevas reglas fiscales por las cuales ya no podrán deducir el IVA.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo fue consultada respecto al incremento, que se estima en un 20 por ciento por parte de algunas aseguradoras, en los costos bajo los cuales ofrecerán sus servicios a las personas.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que ya se había entablado una conversación con quienes dirigen este sector, por lo que encomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisar el asunto.

“No debe ser así, incluso se habló con ellos. En el acuerdo que se tomó no debe ser así y voy a pedirle al secretario de Hacienda que esté pendiente de ello”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Las nuevas reglas fiscales derivaron de una observación que hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual señaló que algunas empresas encargadas de brindar seguros deducían parte del IVA de reparaciones y otros servicios como las indemnizaciones, que realizaban sus clientes, como si fuera un gasto de las mismas, derivado de lo cual el congreso frenó esta práctica por medio de un cambio en la Ley de Ingresos vigente a partir de este 2026.

