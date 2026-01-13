Senado resta importancia a dichos de Trump sobre el T-MEC; confía en peso comercial de México

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, minimizó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre su falta de interés en renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y destacó el peso estratégico que tiene México en la relación comercial trilateral.

Ante los recientes comentarios de Trump en torno a que a Estados Unidos no le interesaría renovar el tratado comercial, la senadora Castillo Juárez aseguró que el diálogo entre las naciones continúa su curso.

“En realidad, hay una serie de reuniones que se han venido llevando a cabo para tratar este asunto de carácter comercial y México es muy importante en este aspecto para lo que es la relación con Estados Unidos y con Canadá”, declaró la legisladora.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

La senadora se enfocó en subrayar la relevancia que tiene el comercio mexicano para la economía norteamericana, lo que en su opinión garantiza la continuidad de las negociaciones trilaterales.

El T-MEC, que entró en vigor en 2020 y sustituyó al TLCAN, está sujeto a revisión en 2026, y de éste depende más del 80 por ciento del comercio exterior de México.

Asociaciones rechazan acuerdos bilaterales; “T-MEC debe seguir” ı Foto: Creada con IA

Castillo Juárez señaló que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y que el intercambio de bienes entre ambos países se concentra en sectores como el automotriz, manufacturero, agroalimentario y electrónico, de acuerdo con datos oficiales de comercio bilateral.

Indicó que el tratado establece mecanismos institucionales para la revisión y solución de controversias, los cuales se desarrollan a través de canales diplomáticos y técnicos entre los tres países firmantes.

La legisladora añadió que el Senado de la República dará seguimiento al proceso de revisión del acuerdo conforme a los plazos y disposiciones establecidos en el propio T-MEC, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo federal responsables de la política comercial.

