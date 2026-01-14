Manuel Añorve califica reforma electoral como ‘Ley Maduro’; advierte el fin de la democracia en México

Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada del PRI en el Senado, denunció que la reforma electoral es una “Ley Maduro” que busca “aniquilar la democracia en México” y convertir al país en un Estado autoritario.

En entrevista con medios de comunicación, Manuel Añorve advirtió que Morena pretende apoderarse del Instituto Nacional Electoral (INE) tras haber tomado control del Poder Judicial y ahora buscar el Legislativo.

“Tienen el Poder Ejecutivo, ya tienen el Poder Judicial y ahora van por el Poder Legislativo. 100%. Y una reforma electoral a modo, la Ley Maduro”, afirmó.

Manuel Añorve señaló que la propuesta incluye que la presidenta Sheinbaum aparezca en la boleta electoral, lo que permitiría “hacer campaña desde la mañanera, desde el mes de enero del 2027” y romper los equilibrios democráticos. “Van a meter en un desgaste a la presidenta si esto se concreta, innecesario”, advirtió el senador.

Manuel Añorve denunció que la reforma busca eliminar los diputados plurinominales y el financiamiento público a partidos, lo que calificó como “una buena venta de Morena a la opinión pública”, pero que esconde un objetivo más oscuro:

“Ellos tienen el dinero del huachicol fiscal, ellos tienen el dinero del gobierno, ellos tienen todas las secretarías para hacer campañas a modo y orientar triunfo electoral rompiendo los equilibrios democráticos”, REFIRIÓ Manuel Añorve.

Sobre el INE, Manuel Añorve recordó las declaraciones de Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma electoral, quien dijo que “el INE no tiene por qué ser autónomo”. Ante esto, advirtió: “Se apoderaron del INE. El gobierno de Morena tiene puros afines y van a ser un organismo de INE 100 por ciento morenista y prácticamente con eso ellos van a decidir quién gana y quién pierde”.

Manuel Añorve agregó: “Si esta reforma pasa como quiere Morena, la democracia tiene sus días contados”. Recordó que el INE “fue un logro de los ciudadanos de México” y que funcionó tan bien que en 2000 el PRI perdió el gobierno con Ernesto Zedillo.

“Lo que quiere Morena es apoderarse de todo y decidir quién gana, quién pierde y obviamente quién participa y quién no participa para que nadie los moleste en esta sombrilla que hablan de democracia, pero es autoritarismo y una dictadura igual, igual que la de Maduro en Venezuela”, concluyó el senador Manuel Añorve.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR