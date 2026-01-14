Acción conjunta

Cae ‘Moncho’, operador de célula dedicada al robo a autotransporte en la México-Querétaro

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de una célula dedicada al robo a autotransporte en la México-Querétaro

El detenido por las autoridades federales.
El detenido por las autoridades federales. Foto: @OHarfuch.
Por:
La Razón Online

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de una célula dedicada al robo a autotransporte en la México-Querétaro.

“Elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, con apoyo del Gobierno de Querétaro, @gobqro, cumplieron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón ‘N’, alias ‘Moncho’, operador de la célula delictiva ‘Los Lavadora’, encargado de coordinar el robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la carretera México-Querétaro. Esta célula también está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio. Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga", informó el mando federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena
Por cobrarle 170 pesos

Reviven VIDEO en el que Noroña le regatea a un taxista, tras polémica por sus viajes

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La titular de Sedatu hizo la explicación esta mañana en Palacio Nacional.
Meta original era de un millón de viviendas nuevas

Programa de Vivienda para el Bienestar va por 400 mil nuevos hogares, anuncian en Mañanera de CSP