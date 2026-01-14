Cae ‘Moncho’, operador de célula dedicada al robo a autotransporte en la México-Querétaro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de una célula dedicada al robo a autotransporte en la México-Querétaro.

“Elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, con apoyo del Gobierno de Querétaro, @gobqro, cumplieron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón ‘N’, alias ‘Moncho’, operador de la célula delictiva ‘Los Lavadora’, encargado de coordinar el robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la carretera México-Querétaro. Esta célula también está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio. Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga", informó el mando federal.

