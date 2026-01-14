Canciller Juan Ramón de la Fuente dialoga con Ministro japonés sobre inversión y cooperación bilateral

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este día una reunión con el Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Iwao Horii, en la que abordaron el estado de la relación bilateral, la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo.

En el encuentro, Juan Ramón de la Fuente reiteró la importancia de Japón como socio estratégico de México y destacó la convergencia entre ambos países en temas como el desarme y la no proliferación de armas nucleares.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió hoy al ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Iwao Horii, con quien dialogó sobre la relación bilateral, la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo”, compartió mediante redes sociales la SRE.

Ambos funcionarios coincidieron en que el contexto actual ofrece una oportunidad para profundizar la relación diplomática y fortalecer el intercambio comercial entre México y Japón.

En la reunión participaron también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, así como el Embajador de Japón en México, Kozo Honsei.

