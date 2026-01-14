Sheinbaum volverá a buscar llamada con Donald Trump después del 20 de enero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volverá a buscar una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, después de que éste conmemore su primer año de gobierno el próximo 20 de enero.

Explicó que por ahora no se insistirá en la conversación que quedaron de reanudar tras la última charla el pasado lunes, debido a que estará ocupado con la celebración de su aniversario gubernamental.

“Puede ser, sí. No lo desechamos. Viene la próxima semana, se cumple un año desde que llegó Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Probablemente después (lo buscará), pues supongo que estará ocupado en este momento. Entonces, probablemente después del 20 estaremos buscando pues una llamada para ver todos los temas”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca ı Foto: AFP

Respecto a la conversación del lunes pasado con el republicano, negó que éste le haya colgado la llamada como se aseguró en algunos espacios informativos.

“Se despidió de manera muy amable y me dijo, ‘Nos llamaremos pronto’ Y en efecto, pues nos llamamos pronto y yo esperaría pues a que pasara el 20 de enero, que imagino que él tiene muchas ocupaciones en este momento para poder, si es necesario, pues hacer una reunión, pero para hablar pues de los temas pendientes que tenemos”, dijo.

La charla fue descrita como “muy buena” y entre los temas abordados se encontraron la seguridad y el respeto a la soberanía de ambas naciones, sin brindar mayores detalles.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, dijo.

