ONG critican criminalización de migrantes con nuevo video

Video difundido en las redes sociales de la embajada de Estados Unidos en México.

ORGANIZACIONES defensoras de derechos humanos y de migrantes denunciaron la difusión de un video publicado por la Embajada de Estados Unidos en México, en el que se observan enormes boyas instaladas a lo largo del cauce del río Bravo, acompañadas de un mensaje de advertencia dirigido a quienes intenten cruzar hacia territorio estadounidense.

Los colectivos consideraron el material audiovisual como una medida disuasiva y de alto riesgo para personas migrantes, especialmente para familias, niñas, niños y adolescentes que intentan cruzar la frontera de manera irregular.

Señalaron que el mensaje refuerza una política de criminalización de la migración, al advertir sobre las consecuencias de intentar el cruce, sin considerar las causas estructurales que obligan a miles de personas a desplazarse, como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen.

El Tip: El consulado de EU en Tijuana dijo tener “ojos en el cielo” para vigilar la frontera mediante el uso de drones avanzados.

Asimismo, advirtieron que la instalación de este tipo de infraestructura en ríos fronterizos pone en riesgo la vida y la integridad física de las personas migrantes, al tratarse de corrientes naturales que pueden incrementarse de forma repentina, además de representar posibles violaciones a tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Este tipo de mensajes no previenen la migración, sólo la hacen más peligrosa”, señaló la activista Frida Mckenzee, quien acusó que las boyas y otros obstáculos obligan a las personas migrantes a buscar rutas cada vez más riesgosas, incrementando el número de accidentes, desapariciones y muertes.

El colectivo Héroes Migrantes, del cual forma parte Frida, abogada especialista en derechos humanos, hizo un llamado al Gobierno de México para que exija explicaciones a la Embajada de Estados Unidos y refuerce la protección consular y humanitaria en la frontera, así como a organismos internacionales para que supervisen el impacto de estas medidas.

Heroes Migrantes dijo que, en agosto de 2023, autoridades mexicanas y de EU reportaron que se localizaron dos cuerpos de personas migrantes en el río Bravo en el tramo donde estaban instaladas las boyas colocadas por el estado de Texas.

“Uno de los cuerpos quedó atascado en la línea de boyas; otro fue hallado cerca de esa zona. Las autoridades no determinaron de inmediato la causa precisa de muerte ni la nacionalidad de ambos”, dijo la activista.