PAN condiciona apoyo a reforma electoral y advierte riesgos para la democracia, afirma Elías Lixa

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, aseguró que hasta el momento no existe una propuesta formal de reforma electoral por parte del oficialismo, por lo que calificó como “especulación” los distintos planteamientos que se han difundido en los últimos días.

Previo a la sesión de la Comisión Permanente, el legislador sostuvo que Acción Nacional fijará su postura únicamente cuando exista un proyecto concreto y oficial.

“Yo no voy a ser quien genere una opinión sobre lo que no existe”, subrayó, al tiempo que pidió al bloque gobernante resolver primero sus diferencias internas antes de presentar una iniciativa.

Lixa Abimerhi afirmó que, hasta ahora, el PAN es el único grupo parlamentario que ha puesto sobre la mesa propuestas claras en materia electoral, centradas en tres ejes fundamentales: frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, cortar el financiamiento ilícito de campañas —en particular el proveniente del huachicol fiscal— y eliminar lo que calificó como el “fraude de la sobrerrepresentación”, que, dijo, ha permitido al oficialismo desmantelar instituciones democráticas.

“El crimen organizado tiene tanto poder que incluso ha tenido candidatas y candidatos en procesos recientes. Eso se tiene que acabar ya en este país”, advirtió el diputado, al recordar que integrantes del propio oficialismo reconocieron irregularidades en la elección judicial pasada.

Respecto a la posibilidad de que estos temas se integren en una eventual reforma electoral, Lixa señaló que el PAN votaría a favor de dichos puntos, aunque aclaró que cualquier iniciativa deberá analizarse en su conjunto. “Si contiene estos tres temas, los votamos a favor; si es más amplia, habrá que revisarla por sus méritos”, puntualizó.

El legislador panista también expresó preocupación por lo que consideró una amenaza constante del oficialismo contra las instituciones autónomas, en un contexto marcado por problemas de inseguridad, incertidumbre económica y tensiones en la negociación del Tratado de Libre Comercio.

“Las alertas están encendidas desde la primera amenaza al sistema democrático”, afirmó.

En cuanto a la figura de revocación de mandato, Lixa Abimerhi criticó su diseño actual, al señalar que no garantiza una verdadera decisión ciudadana. Propuso que, en caso de revocación del titular del Ejecutivo, se convoque a una elección y no sea el Congreso quien designe a la persona sustituta.

Además, planteó que este mecanismo se aplique de manera concurrente a nivel federal y estatal para evitar inequidades.

Finalmente, el coordinador del PAN advirtió que una reforma electoral impuesta por mayorías legislativas carecería de legitimidad si no se construye mediante el diálogo y con el objetivo de ampliar los derechos de la ciudadanía.

“Las reglas democráticas no deben servir para concentrar poder, sino para garantizar que el voto y la representación ciudadana sean respetados”, concluyó.

