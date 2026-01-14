Reforma electoral: inicia en Palacio Nacional revisión de propuesta de la Comisión Presidencial

Pablo Gómez, a su llegada a la reunión en Palacio Nacional.

Alrededor de las 16:00 horas de este miércoles comenzaron a llegar a Palacio Nacional legisladores de la llamada Cuarta Transformación y funcionarios del Gobierno Federal para entregar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la primera propuesta de lo que se perfila como la próxima reforma electoral.

Este primer proyecto legislativo fue elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, y reúne las propuestas iniciales para modificar el sistema electoral mexicano , a partir de las opiniones recabadas en los foros realizados el año pasado.

A la sede del Poder Ejecutivo Federal arribaron integrantes de dicha comisión, como secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Saldívar; y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

A la reunión también acudieron los coordinadores de Morena en el Congreso: Adán Augusto López Hernández, en el Senado, y Ricardo Monreal Ávila, en la Cámara de Diputados.

