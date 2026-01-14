Sheinbaum felicita a egresada mexicana por ganar medalla mundial de Educación de la Fundación HP

Desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la mexicana Valeria Palacios Cruz por ganar la medalla mundial de Educación que otorga la Fundación HP, debido a su destacado desempeño en Inteligencia Artificial, robótica y desarrollo de drones.
“Vamos a felicitar a Valeria Palacios Cruz que ganó la medalla mundial de Educación que organiza la Fundación HP, es egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en Inteligencia Artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz”, felicitó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
