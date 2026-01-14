Temblor en México HOY 14 de enero: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 14 de enero, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 21 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco aproximadamente a las 07:18 horas.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 13 de enero del 2026

SISMO Magnitud 4.1 Loc 21 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 14/01/26 07:18:50 Lat 20.45 Lon -105.35 Pf 5 km pic.twitter.com/H4Y24DEe6Z — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 14, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 12 km al suroeste de San Marcos, Guerrero a las 05:10 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 14/01/26 05:10:15 Lat 16.73 Lon -99.48 Pf 4 km pic.twitter.com/xXXbL991BQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 14, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 32 km al oeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 04:25 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 32 km al OESTE de CD HIDALGO, CHIS 14/01/26 04:25:36 Lat 14.65 Lon -92.45 Pf 80 km pic.twitter.com/5YOzpnjjcK — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 14, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

¿Ya tienes lista tu #MochilaDeEmergencia? 🎒⚠️ Aquí te contamos lo que debe contener y recuerda que deberás adaptarla a las necesidades de cada miembro de tu familia. pic.twitter.com/UhNl2PVgLs — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 12, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT