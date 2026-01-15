Aseguran en Guerrero 25 mil litros y más de 12 toneladas de químicos usados para drogas sintéticas

Autoridades federales aseguraron aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas empleadas para la elaboración de drogas sintéticas, tras desmantelar una bodega que está vinculada a Inés Omar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con precursores y un campamento clandestino en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Las acciones se realizaron en dos operativos distintos y fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó el Gabinete de Seguridad mediante un comunicado conjunto.

Durante recorridos terrestres, las fuerzas federales localizaron una bodega donde se almacenaban 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilogramos de diversas sustancias químicas, las cuales fueron aseguradas y neutralizadas en el sitio. En el inmueble se detectaron capacidades para producir hasta tres tipos distintos de drogas sintéticas.

TE RECOMENDAMOS: Pide evitar concentración de poder CEM llama a una reforma electoral incluyente y advierte riesgos de concentración del poder

“Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch mediante redes sociales.

En Guerrero, en acciones encabezadas por @SEMAR_mx con @FGRMexico se localizó e inhabilitó un campamento clandestino empleado para la producción de drogas sintéticas, además de una bodega con aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

Este… pic.twitter.com/PBAmBYrllm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026

Posteriormente, en una segunda acción, se ubicó y desmanteló un campamento clandestino en el que fueron asegurados vehículos, armamento, municiones, así como ropa, calzado táctico y material diverso presuntamente utilizado por integrantes de grupos delictivos.

Según las autoridades todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR