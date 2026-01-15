Cae líder de robo a transportistas en la México-Querétaro

Autoridades federales y locales detuvieron a Ramón “N”, alias Moncho, presunto líder de una célula dedicada al robo de transporte de carga en la carretera México-Querétaro, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocida como Los Lavadora. La operación también dejó cinco personas más detenidas.

La captura fue el resultado de trabajos de investigación e inteligencia coordinados por el Gabinete de Seguridad, quienes realizaron cuatro cateos en distintos inmuebles asociados con la célula. Entre los detenidos figuran Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez.

El Tip: Los lavadora son una célula criminal dedicada al robo de autotransporte y otros delitos en la región de Querétaro, y son catalogados como una división del CJNG.

La información, proporcionada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en redes sociales, señala que: “fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón “N”, alias Moncho, operador de la célula delictiva Los Lavadora, encargado de coordinar el robo a autotransporte mediante agresiones y privación de la libertad de conductores en distintos puntos de la entidad, principalmente en la carretera México-Querétaro”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se busca el piso de Noroña

El Moncho es señalado como generador de violencia y presunto responsable de secuestros y agresiones a operadores de transporte. Las investigaciones lo vinculan con narcomenudeo, robo de hidrocarburos, a casa habitación y a homicidios.

6 detenidos pertenecen a la célula criminal Los Lavadora

Durante los cateos, las fuerzas de seguridad aseguraron armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, drogas, vehículos, dispositivos electrónicos y material utilizado para cometer delitos.

Destacaron que estas acciones debilitan de manera significativa la estructura operativa y logística de la célula, al limitar su capacidad para delinquir en la región.

“Esta célula está relacionada con actividades de narcomenudeo, secuestro, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio. Durante los operativos se aseguró un arma, cartuchos, un tráiler y dosis de droga”, informó la SSPC.