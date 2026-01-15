Con billete de lotería rinden homenaje al Gral. Mariano Escobedo en el Bicentenario de su Natalicio

Para conmemorar los 200 años del natalicio del Gral. Mariano Escobedo, la Lotería Nacional en conjunto con el municipio de General Escobedo, Nuevo León, develaron el billete del Sorteo Mayor No. 4001, en el que se distingue a una de las figuras históricas más importantes de México, reconociéndolo como un militar disciplinado, servidor público íntegro y hombre de profunda convicción que participó en momentos cruciales de la vida nacional.

La presentación del billete conmemorativo estuvo encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el alcalde del municipio de General Escobedo, Nuevo León, Andrés C. Mijes Llovera, quienes destacaron la trayectoria y el gran legado de servicio a la patria que representa Mariano Escobedo como héroe nacional.

Al mencionar que la Lotería Nacional ha acompañado la historia del país y ha hecho de la memoria un ejercicio cotidiano, la directora general, Olivia Salomón expresó que este billete, además de ser una conmemoración, es historia que llega al pueblo.

“Desde la Lotería Nacional, desde la mano del municipio, rendimos homenaje al General Mariano Escobedo, a 200 años de su natalicio, como un acto de justicia histórica y de afirmación de nuestra identidad nacional”, refirió.

Con esta convicción Olivia Salomón destacó que, en esta etapa de transformación, el Estado mexicano reconoce que honrar a quienes defendieron la República fortalece identidad, valores y cohesión social, y que bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se atiende la visión de que gobernar también implica cuidar la memoria colectiva y proyectar el legado histórico como parte viva del presente y del futuro del país.

La titular de la institución de la suerte precisó que el General Mariano Escobedo fue una figura clave en la defensa de la República durante uno de los momentos más complejos del siglo XIX. Añadió que su legado se refleja en su conducta como un hombre de Estado, y que por ello su figura permanece como un referente histórico y sobre todo ético para la vida pública de México.

“Hoy, al develar este billete conmemorativo, reafirmamos que México es una nación que honra su historia, que reconoce a quienes defendieron la República y que entiende que la memoria, asumida con responsabilidad pública, fortalece el presente. El legado del General Mariano Escobedo nos recuerda que la soberanía, la legalidad y la lealtad a las instituciones siguen dando rumbo a la vida pública del país”, subrayó la directora general de Lotería Nacional.

Olivia Salomón abundó que el municipio de General Escobedo hace honor a su nombre no sólo por llevarlo, sino por proyectar en el presente los valores que lo distinguen: trabajo, institucionalidad y visión de futuro, y que hoy se consolida como uno de los municipios referentes más dinámicos del norte del país.

Mientras que el alcalde del municipio de General Escobedo, Nuevo León, Andrés C. Mijes Llovera, explicó que el billete conmemorativo no es sólo parte de un sorteo, sino un símbolo que pone en circulación la historia de México, recordando que la lucha de Mariano Escobedo sigue vigente y se refleja en el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha demostrado que la defensa de la soberanía se ejerce con serenidad, trabajo y convicción, mismos ideales del héroe nacional.

“Mariano Escobedo nos dejó una lección muy clara, muy vigente: la transformación y la soberanía no necesitan grandes títulos ni apellidos”.

“Lo que realmente cuenta es que cada uno haga bien lo que le toca, como el estudiante estudia con disciplina, el policía cuida con firmeza y respeto, el médico sana, el empresario impulsa la economía y los vecinos respetan la ley y cuidan su comunidad, eso es patriotismo real”, señaló el edil escobedense.

Y añadió que no es una coincidencia que el primer sorteo del Cuarto Millar de la Lotería Nacional inicie honrando a Mariano Escobedo, ya que su pensamiento y su lucha representan lo que hoy es la Cuarta Transformación y el modelo de la 4T Norteña que busca justicia social y soberanía desde sus raíces en Nuevo León.

El billete conmemorativo honra la memoria de un héroe nacional

La directora general dijo que el Sorteo Mayor No. 4001 será un sorteo de territorio y que Lotería Nacional lo estará llevando de manera presencial al municipio de Escobedo, Nuevo León; se realizará el martes 10 de febrero del presente año; cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Resaltó que los cachitos viajarán por plazas públicas, mercados, hogares y con un mensaje claro: que la historia forma parte de la vida cotidiana y que la memoria también construye soberanía.

Recordó que con 255 años de historia, la institución sigue acompañando el reconocimiento de héroes nacionales. Con un costo de 30 pesos el cachito y 600 pesos la serie, ya están disponibles los tres millones 600 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR