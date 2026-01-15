Gobierno federal reafirma atención permanente en caso Lagunes y Díaz

El Gobierno de México informó que mantiene una atención permanente en el caso de la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ocurrida el 15 de enero de 2023 en el estado de Colima.

A través de una tarjeta informativa, el Estado mexicano reiteró su compromiso indeclinable con la verdad, la justicia y la atención integral a las víctimas, colocando en el centro de la acción pública a las personas afectadas y a sus familias, en congruencia con los principios que rigen la transformación del Estado y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El Gobierno federal señaló que, desde que se tuvo conocimiento de la desaparición, se han implementado acciones en estricto apego al marco jurídico nacional y a los compromisos internacionales asumidos por México.

En particular, destacó que tras la notificación de la Acción Urgente emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, así como de la Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se activaron de manera inmediata mecanismos de coordinación interinstitucional.

Dichos mecanismos involucran labores de investigación, búsqueda, atención a víctimas y medidas de protección, con la participación permanente de los familiares de las víctimas y de su representación legal, de acuerdo con la información oficial.

El Estado mexicano precisó que actualmente se cuenta con una ruta de trabajo institucional dinámica, la cual se encuentra en constante revisión y fortalecimiento, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

Asimismo, el Gobierno de México refrendó su disposición al diálogo constructivo y a la cooperación internacional, al considerar que la erradicación de la desaparición forzada requiere del trabajo conjunto, de una actuación responsable del Estado y del respeto pleno a la dignidad de las víctimas.

Finalmente, se indicó que las autoridades mexicanas continuarán informando de manera puntual a los organismos internacionales sobre las acciones realizadas y los avances alcanzados en este caso, como parte de su compromiso con la rendición de cuentas y el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

