IMSS adquiere tres terrenos para construir Centros de Educación y Cuidado Infantil en el Edomex

Se llevó a cabo la firma de escrituras de los terrenos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó las escrituras de tres terrenos donde se construirán Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en municipios del oriente del Estado de México, como parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura de servicios de cuidado y educación para la primera infancia.

Los predios fueron donados por los gobiernos municipales de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Chalco, lo que permitirá avanzar en el desarrollo de infraestructura social en una de las regiones con mayor densidad poblacional del país.

De acuerdo con la doctora Josefina Estrada Martínez, la puesta en marcha de estos centros tendrá un impacto significativo en la atención infantil: en Nezahualcóyotl se estima beneficiar a 8 mil 788 niñas y niños, en Tlalnepantla existe una potencial necesidad de atención para 15 mil 975, mientras que en Chalco se calcula una demanda de 5 mil 692 menores.

La funcionaria destacó que estos proyectos buscan garantizar espacios seguros, educativos y de cuidado integral para hijas e hijos de trabajadores, además de contribuir a la conciliación entre la vida laboral y familiar.

La firma de las escrituras se enmarca en los trabajos del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por el Gobierno Federal, cuyo objetivo es reducir desigualdades, fortalecer el bienestar social y mejorar el acceso a servicios públicos en esta región.

Con estas acciones, el IMSS avanza en la consolidación de una red de Centros de Educación y Cuidado Infantil que responda a las necesidades reales de las familias mexiquenses y refuerce la política social enfocada en la primera infancia.

