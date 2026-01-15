Partido Verde rechaza reducción de plurinominales y presupuesto partidista en reforma electoral

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), principal aliado de Morena en el Congreso, trazó una línea en las negociaciones sobre la reforma electoral al advertir que no respaldará ninguna iniciativa que disminuya el número de diputados y senadores plurinominales o recorte el financiamiento a los partidos políticos, medidas que considera perjudiciales para las fuerzas minoritarias y el equilibrio democrático del país.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la mesa directiva del Senado, dejó en claro que esta postura no es nueva y forma parte de la posición pública que el Verde ha sostenido desde que comenzó el debate sobre modificaciones al sistema electoral.

“La postura del Partido Verde es pública y conocida: no estamos de acuerdo ni con la reducción de plurinominales ni con la reducción del presupuesto de los partidos, porque esto va en perjuicio de quienes son minoritarios exclusivamente y puede propiciar un desequilibrio”, afirmó Ramírez Marín.

El legislador argumentó que recortar estos recursos beneficiaría desproporcionadamente a quien alcance la mayoría electoral, mientras las minorías quedarían en clara desventaja.

“Quien gane además tiene una bolsa mayor y esto estaría propiciando un desequilibrio”, advirtió.

Para el PVEM, cualquier reforma electoral debe garantizar que todas las fuerzas políticas tengan las mismas oportunidades para difundir sus ideas, realizar capacitación y cumplir con las tareas propias de un instituto político.

Ramírez Marín precisó que su partido sí favorece mayor vigilancia del gasto partidista, pero rechaza recortes que generen desigualdad.

La postura del Verde contrasta con la del Partido del Trabajo (PT), cuyo coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, consideró innecesaria una reforma electoral dado que la coalición oficialista controla ya los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, Ramírez Marín defendió que precisamente el actual escenario de poder hace indispensable abrir el debate. “Yo creo que es el mejor momento para hacer la reforma electoral. Lo que hay que garantizar es que haya una amplia discusión de parte de la sociedad, una amplia discusión hacia el interior de los partidos políticos”, declaró.

El senador también se pronunció categóricamente por preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Para mí el INE es imprescindiblemente autónomo”, sostuvo, al recordar que el organismo surgió como respuesta a la necesidad de contar con una institución independiente del gobierno que garantizara la certeza electoral.

Aunque reconoció que es posible reducir el gasto electoral sin comprometer la legalidad de los comicios, Ramírez Marín insistió en que cualquier ajuste debe discutirse ampliamente al interior de la coalición gobernante.

Como alternativa, el PVEM impulsa una propuesta para distribuir el financiamiento público de manera igualitaria entre todos los partidos, sin importar su votación, lo que representaría un cambio radical respecto al modelo actual basado en el porcentaje de votos obtenidos.

Ramírez Marín concluyó reiterando la alianza permanente del Verde con la presidenta Claudia Sheinbaum y expresó confianza en llegar a acuerdos que fortalezcan la democracia.

“Confío en que llegaremos a conclusiones que sean benéficas para la democracia mexicana y que nos permitan a los partidos que somos minoría seguir participando precisamente para alcanzar una condición diferente”, finalizó.

