Reforma Electoral garantizará independencia y autonomía del INE: presidenta del Senado

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que la próxima Reforma Electoral garantizará la independencia y autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), respaldando así la postura de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La legisladora explicó que actualmente se encuentran “en un proceso para la construcción de consensos” y que aún no existe una propuesta definitiva sobre la reforma electoral. Sin embargo, enfatizó que el objetivo principal será “garantizar la independencia y autonomía del órgano electoral, la representación de las minorías, las mayorías y la proporcionalidad”.

“Venimos de la lucha por la democracia y en este sentido diremos que ni un paso atrás”, declaró Laura Itzel Castillo Juárez, quien rechazó que se le ponga cualquier calificativo a la eventual reforma.

“El calificativo es la democracia, la justicia y lo que se debe garantizar siempre en todo el trabajo que se desarrolla: la autonomía del órgano electoral”, agregó Laura Itzel Castillo Juárez.

Laura Itzel Castillo Juárez señaló que una vez que se tenga el documento definitivo de la iniciativa, se abrirá el proceso de discusión “siempre escuchando la opinión del pueblo”.

Al hacer referencia a su trayectoria política, Laura Itzel Castillo Juárez recordó que proviene “de la izquierda, de un movimiento” que desde 1977 planteaba debates sobre reformas electorales desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, con un importante carácter social.

“Mi planteamiento es que haya un órgano independiente y que no sea el gobierno el que organice las elecciones”, finalizó la presidenta del Senado, dejando clara su posición sobre la separación entre el poder ejecutivo y la organización de los procesos electorales en el país.

