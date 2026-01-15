Seguridad federal ofrece resultados de ‘Operación Frontera Norte’ del 14 de enero de 2026

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” del día 14 de enero de 2026.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero de 2025, se ha realizado la detención de 10,784 personas y el aseguramiento de 7,903 armas de fuego, 1,341,722 cartuchos de diversos calibres, 35,315 cargadores, 119,558.8 kg de droga, entre ellos, 602.8 kg de fentanilo, 6,276 vehículos y 1,266 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

* Baja California

En Tecate, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron ocho armas de fuego, nueve cargadores, 50 cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un vehículo.

* Nuevo León

En Monterrey, se detuvo a tres personas, se aseguraron dos armas de fuego, cuatro cargadores y 12 cartuchos.

En Galeana, se detuvo a dos personas, una de ellas de nacionalidad estadounidense, se aseguraron 101 dosis de marihuana, 44 dosis de cocaína, 41 dosis de metanfetamina, cinco cartuchos, un arma de fuego, un cargador, dinero en efectivo y dos básculas grameras.

* Sinaloa

En San Ignacio, se detuvo a tres personas, se aseguraron tres armas largas, 23 cargadores, 315 cartuchos y 30 artefactos explosivos improvisados.

En Cosalá, se localizaron e inhabilitaron 11 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 16,486 litros y 75 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 325 millones de pesos.

* Sonora

En San Luis Río Colorado, se detuvo a una persona, se aseguraron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de marihuana, un kilo de fentanilo y un vehículo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR