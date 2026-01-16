Abren la posibilidad de no presentar proyecto

El coordinador de diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que la reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará próximamente al Congreso de la Unión podría no aprobarse, e incluso no presentarse, si no se construyen los consensos necesarios con los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

“No se va —o no se debe— presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Esa es mi opinión personal. Sí existe ese riesgo. Si no se logra el acuerdo y el consenso, ¿qué caso tendría que se presentara? Es decir, sí hay esa posibilidad en el Congreso”, dijo.

El Dato: Expertos nacionales e internacionales delinearon 7 elementos para la enmienda, entre ellos, mantener la representación proporcional y el financiamiento público.

En conferencia subrayó que, tratándose de reformas constitucionales, la mayoría legislativa es insuficiente sin el respaldo de los aliados de la coalición gobernante, lo que obliga a abrir espacios de diálogo y negociación política: “Las reformas de fondo requieren acuerdos amplios; sin consenso no hay viabilidad constitucional”.

Monreal enfatizó que la eventual reforma electoral debe ser producto de una discusión plural y no de una imposición de mayorías, ya que se trata de modificaciones que impactarán directamente en el sistema democrático del país. En ese sentido, reconoció que tanto el PT como el PVEM han expresado reservas y posturas propias, especialmente en temas como la representación proporcional y el diseño de los órganos electorales.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) expuso que el proceso de análisis de la iniciativa iniciará hasta cuando ésta llegue.

“Ahorita estamos discutiendo la nada jurídica, porque no hay nada. Sólo expresiones mediáticas de lo que hemos comentado, pero no tenemos ningún documento formal”.

El legislador aseguró que la Presidenta Sheinbaum fue muy sensible en los planteamientos: “Ella dijo: ‘Toda reforma que se quiera transitar debe comentarse con los otros partidos’”.

Monreal Ávila reiteró que hasta el momento no se tiene una definición, simplemente fue una serie de propuestas que surgen de los foros y que ahora caminarán a ser consultados por los aliados, en primer lugar, PT y PVEM, porque estas adecuaciones implican una reforma a la Constitución.

Detalló que algunos de los temas que se buscan discutir son: reducción de financiamiento, acceso a medios de comunicación como prerrogativas sobre los tiempos oficiales, el voto de los mexicanos en el extranjero, la fiscalización de los partidos, gastos de campaña, participación ciudadana directa y consultas públicas para que la gente pueda tener más opinión.

También, indicó, existen propuestas de vigilancia para que no se infiltre el crimen organizado, recursos ilícitos o, incluso, actividades privadas que, sin ser ilícitas, cuando aportan recursos a las campañas sin que la ley lo contempla se convierten en ilícitas.

Asimismo, se contempla la revocación de mandato y el fuero constitucional, aunque recordó que estos temas ya son dictámenes que están en la Cámara de Diputados.

Respecto a la consulta popular, comentó que se prevé modificar la Constitución para hacerlas más fáciles y vinculantes para que exista mayor interés del municipio y la comunidad en participar sobre sus recursos, la política y la democracia. “La idea es profundizar la democracia”.

Subrayó que la Presidenta de la República intenta profundizar la vida democrática del país y que la toma de las decisiones más importantes sea consultada ampliamente por la ciudadanía.

…Mantienen diálogo para formar alianza en Coahuila

› Por Claudia Arellano

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, descartó conflictos con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y afirmó que se mantienen diálogos para consolidar una alianza electoral en Coahuila, al considerar que la división sólo ha beneficiado al PRI.

“Lo fundamental es ir juntos para vencer a la mayoría priista y hacer realidad derechos que hoy se le niegan al pueblo de Coahuila”, puntualizó.

Durante una reunión con militantes y simpatizantes, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación tiene condiciones reales para romper la mayoría del PRI en el Congreso de Coahuila en 2026, al señalar un creciente hartazgo social y la falta de derechos que sí existen en otras entidades del país.

25 diputados locales serán elegidos este año en el estado

“La gente tiene claro lo que representa el PRI y el PAN, que son lo mismo. Aquí en Coahuila el priismo ha impedido que haya derechos que sí existen en otros estados, como la Pensión Universal para Personas con Discapacidad, que no ha sido aprobada porque el gobierno tiene otras prioridades”, afirmó.

La dirigente nacional subrayó que Morena trabajará “a ras de suelo, casa por casa”, para organizar a la ciudadanía y construir una mayoría legislativa que permita avanzar en derechos sociales y atender las necesidades regionales.

En el encuentro el senador Alfonso Cepeda Salas destacó que ya se han realizado reuniones organizativas en diversas regiones del estado, como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas y Piedras Negras, con el objetivo de llegar fortalecidos al próximo proceso electoral.

Alcalde anunció el nombramiento de Paloma de los Santos Pérez como coordinadora en Defensa de la Transformación en el distrito que comprende Acuña, Jiménez y Zaragoza. La coordinadora hizo un llamado a la unidad del movimiento.