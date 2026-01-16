Cae Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EU por fraude electrónico y blanqueo de capitales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Playa del Carmen, Quintana Roo, de Otmane Khalladi, fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y blanqueo de capitales.
De acuerdo con Omar García Harfuch, esta persona al ingresar al país utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado.
La captura se realizó tras una intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República través de AIC-INTERPOL, las secretarías de Marina, Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con el FBI.
