Lo arrestan en Playa del Carmen

Cae Otmane Khalladi, fugitivo buscado en EU por fraude electrónico y blanqueo de capitales

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal informó la detención de Otmane Khalladi, fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y blanqueo de capitales

Imagen del presunto delincuente. Foto: @OHarfuch.
La Razón Online

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Playa del Carmen, Quintana Roo, de Otmane Khalladi, fugitivo buscado en Estados Unidos por fraude electrónico y blanqueo de capitales.

De acuerdo con Omar García Harfuch, esta persona al ingresar al país utilizó una identidad falsa para evadir a las autoridades; sin embargo, mediante labores de inteligencia e investigación fue localizado.

La captura se realizó tras una intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República través de AIC-INTERPOL, las secretarías de Marina, Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con el FBI.

