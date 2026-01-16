Disminuyen 54% los homicidios dolosos en Edomex: Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la disminución de 54 por ciento en homicidio doloso en el Estado de México, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 6.63 a 3.06 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo diciembre de 2025 el mes más bajo en este periodo.

“Habla de los buenos resultados, es un buen resultado. ¿Qué nos falta? Sí, todavía. No es que ya logramos 54 por ciento de reducción de homicidios y nos vamos todos a dormir a la casa, no. Tenemos que seguir trabajando por el bien de la seguridad y la paz en el Estado de México”, explicó desde el C5 de Ecatepec.

La Jefa del Ejecutivo Federal agregó que los resultados reflejan la coordinación con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a quien calificó como una persona excepcional. “Vamos bien y vamos a ir mejor”, agregó.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, expuso que, de manera anual, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año presentó una reducción del 32 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 6.2 delitos a 4.2. Con ello, de enero-diciembre de 2024 a enero-diciembre de 2025 la entidad pasó del tercer al quinto lugar nacional de entidades que concentran la mayor cantidad de víctimas de este acto ilícito. Además, se registró una disminución del 22 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto entre 2024 y 2025, destacando 2025 como el más bajo de los últimos años, así como la reducción mensual del 55 por ciento en el robo de vehículo respecto a septiembre de 2024.

Agregó que, en 11 municipios del Mando Unificado, que conforman el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el homicidio doloso pasó de 2.5 víctimas diarias a 1.7, lo que representa una disminución del 32 por ciento respecto al 2024 y en los delitos de alto impacto pasó de 95.4 a 73.9, es decir una reducción del 23 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, fueron detenidas 2 mil 426 personas por delitos de alto impacto, destacando 17 arrestos relevantes en 2025, se aseguraron más de 500 armas de fuego, así como 921 kilos de drogas y se desmanteló un laboratorio.

Asimismo, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, se creó un Mando Unificado en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, que contempla el despliegue de 14 mil 914 elementos. También, con la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en todo el estado, existe una reducción del 38 por ciento en la incidencia, se han detenido 826 personas, de los cuales 49 eran objetivos prioritarios y se han abierto 776 carpetas de investigación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, la Mesa de Paz tuvo 311 sesiones estatales, cuatro interregionales, 10 mil 312 regionales y se concretaron 614 acuerdos. Se realizaron 713 Jornadas de Paz en todo el estado, en las que participaron más de 218 mil personas. Adicionalmente a ello, con el Plan Integral de la Zona Oriente, se brindaron 317 mil atenciones en 27 colonias, se realizaron 20 mil 469 visitas Casa por Casa, se instalaron 54 Comités de Paz, 28 Ferias de paz y se recuperaron seis espacios públicos. Y con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se canjearon en 53 municipios mil 995 armas de fuego: mil 124 cortas y 332 largas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, resaltó que las visitas para revisar los resultados en seguridad en cada entidad fortalecen la cooperación institucional y se convertirá en una estrategia histórica para generar bienestar en todo el país, ya que se informa a la ciudadanía los avances en esta materia.

El secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, dio a conocer que en el marco del Mundial de Futbol 2026 se realiza una inversión en inteligencia artificial especializada para realizar consultas en tiempo real que identifiquen a personas y vehículos con reportes relacionados a algún delito, el cual se implementará a partir de abril.

