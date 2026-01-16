Entra hoy en vigor reforma en materia de vapeadores

Protesta de usuarios de vapeadores afuera del Senado, en junio de 2025.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que ayer fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley General de Salud en materia de vapeadores, por lo que la norma entra en vigor a partir de este viernes 16 de enero. Al respecto, el legislador subrayó que dicha enmienda “no criminaliza a las personas usuarias, sino que regula y frena un negocio que pone en riesgo la salud pública, especialmente de niñas, niños y jóvenes”.

El legislador explicó que la enmienda busca cerrar vacíos legales que permitían la comercialización de estos dispositivos, muchos de ellos dirigidos a población joven mediante sabores y estrategias de mercadotecnia atractivas.

“Esta reforma no criminaliza a las personas usuarias; regula y frena un negocio que pone en riesgo la salud, particularmente de las infancias y juventudes”, señaló Monreal.

Esta modificació, aprobada en diciembre del 2025 por el Congreso de la Unión, establece sanciones para quienes infrinjan la ley, con penas de prisión que van de uno a ocho años, y multas que pueden alcanzar hasta 234 mil 620 pesos.

Especialistas en salud pública y prevención de adicciones coincidieron en que la reforma representa un avance significativo al priorizar la protección de la niñez y adolescencia, sectores donde el consumo de vapeadores ha registrado un crecimiento acelerado en los últimos años.

Indicaron que diversos estudios han demostrado que el vapeo no es inocuo, ya que puede provocar afectaciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, además de generar adicción a la nicotina desde edades tempranas.