Kenia López Rabadán convoca a empresarios a participar en discusión de reforma electoral.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, convocó a los empresarios del país a participar activamente en la discusión de la reforma electoral, al subrayar que cualquier modificación al marco democrático debe ofrecer certeza a las inversiones y a la generación de empleos.

Al término de una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por su presidente José Medina Mora, la legisladora afirmó que las puertas de la Cámara de Diputados están abiertas para dialogar con quienes generan empleo y pagan impuestos en México, en caso de que se presente una iniciativa en materia electoral.

“Es necesario darles certezas desde la Cámara de Diputados, que generar empleo es bueno, que generar prosperidad para los mexicanos es bueno, que generar condiciones de legalidad en este país es necesario”, expresó.

López Rabadán informó que durante el encuentro con el sector empresarial se abordaron dos temas centrales: la reforma electoral y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.

Señaló que una eventual reforma electoral debe discutirse con la participación de todos los grupos parlamentarios y con la inclusión de los distintos sectores de la sociedad, a fin de construir consensos amplios.

Respecto al T-MEC, destacó que su revisión representa un punto crítico para reafirmar la certidumbre jurídica, la confianza entre los socios comerciales y la estabilidad de las cadenas de valor de América del Norte, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales.

“La revisión del tratado incide no solo en empresas, sino en salarios, empleo y desarrollo regional; por ello, su análisis debe integrar una visión económica y social, apoyada en un diálogo público-privado sólido y permanente”, sostuvo.

En la reunión también participaron Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin, y Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), entre otros líderes empresariales.

Cuestionada sobre la postura del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) frente a la reforma electoral, López Rabadán consideró complicado que acepten perder espacios, recursos y representación en el Congreso, en caso de que se plantee la reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento a partidos.

“Me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, perder voz de sus legisladores y de sus causas. Sería doloroso para ellos y también para la Nación”, subrayó.

No obstante, insistió en que el diálogo y el respeto entre fuerzas políticas será fundamental para construir acuerdos.

Sobre la petición de Estados Unidos de incrementar la colaboración en el combate al crimen organizado, la diputada fue enfática al señalar que la seguridad de los mexicanos corresponde únicamente a los mexicanos.

“Combatir a la delincuencia es una exigencia nacional, lógica y humana. Nos toca a nosotros decidir cómo abatir este flagelo y cómo dar seguridad a las familias en México”, concluyó.

