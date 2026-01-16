PAN responsabiliza a Morena por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el 28 de diciembre.

La diputada federal del PAN, Noemí Luna, afirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, evidencia una cadena de omisiones, decisiones erróneas y presuntos actos de corrupción por parte del gobierno de Morena, al tiempo que cuestionó las prioridades del régimen frente a la seguridad de la población.

“¿Dónde están las prioridades de Morena?”, planteó la legisladora zacatecana, al reprochar que mientras se escatiman recursos para la construcción y mantenimiento de los megaproyectos ferroviarios, el gobierno federal destinó más de 20 millones de pesos a festejos políticos, una imprudencia que —dijo— terminó por costar 14 vidas humanas.

Noemí Luna, diputada del PAN, en la Cámara baja en foto de archivo. Foto›Especial

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados llamó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no permitir que la tragedia quede en el olvido y a mantener la exigencia de una investigación seria, objetiva y transparente, que derive en sanciones para los responsables.

“Ese día no solo se salió de las vías un tren, también descarriló la narrativa oficial de eficiencia y seguridad con la que Morena ha promovido sus megaproyectos ferroviarios”, sostuvo.

Noemí Luna subrayó que el accidente no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de fallas estructurales, falta de supervisión gubernamental y denuncias previas sobre el uso de materiales de mala calidad, así como de vagones y locomotoras de segunda mano.

Señaló que las deficiencias en el Tren Interoceánico se suman a los problemas registrados en el Tren Maya, lo que, afirmó, confirma la ausencia de planeación y mantenimiento adecuados.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, ayer. ı Foto: Especial

En ese contexto, recordó que existen antecedentes públicos sobre presuntas irregularidades en la adquisición de balastro de mala calidad, incluso con expresiones burlonas por parte de personas cercanas a los hijos del expresidente López Obrador.

“Ya cuando se descarrile será otro problema… y ya se descarriló”, sentenció.

La legisladora reconoció a la familia Iglesias Temích por exigir justicia, castigo a los responsables y reparación del daño, y exhortó a las demás víctimas a seguir el mismo camino legal.

Asimismo, recordó que el PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán, asesor honorífico del proyecto, así como contra otros funcionarios y empresarios, por presuntos delitos de corrupción, omisión y homicidio culposo.

Finalmente, Noemí Luna sostuvo que los múltiples descarrilamientos registrados en proyectos ferroviarios del actual régimen evidencian que se trata de obras sin viabilidad técnica, construidas “sin planeación, sin mantenimiento y sobre la corrupción”, con consecuencias fatales para la población.

