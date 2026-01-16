PT ratifica compromiso con Presidenta Sheinbaum y la 4T

El Partido del Trabajo ratificó su compromiso y voluntad para consolidar la unidad con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara a los próximos procesos electorales.

“Manifestando con firmeza que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” seguirá siendo una alianza estratégica que representa la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano”, sostuvo el senador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

El político petista aseveró que es fundamental “destacar la importancia de mantener el diálogo institucional para abordar y dar solución a temas vitales de la agenda nacional, como el sostenido con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez”.

Señaló que dicho diálogo se desarrolló en un marco de cordialidad y alta productividad.

“En este encuentro, se acordó construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral, que, con seguridad, será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos”.

Sostuvo que es relevante mencionar que su partido, reunida en el pasado Congreso Nacional, acordó por unanimidad brindar todo el apoyo y respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Reconocemos en ella a la mejor mandataria del mundo, cuya brillante conducción política y visión humanista están llevando a México a niveles de desarrollo y justicia social sin precedentes”, afirmó el legislador.

El Partido del Trabajo reiteró su convicción de mantener la unidad con los partidos aliados y así garantizar la construcción de un país con igualdad y justicia social.

“Es por ello que mantenemos firme el compromiso de profundizar la Cuarta Transformación trabajando mano a mano con el Gobierno Federal en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones y la participación ciudadana”.

