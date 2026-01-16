PT y Partido Verde cierran filas con Sheinbaum; mantienen alianza más allá de reforma electoral

PT y Partido Verde cierran filas con Sheinbaum y mantienen alianza más allá de reforma electoral.

El Partido del Trabajo (PT) ratificó su compromiso y voluntad de consolidar la unidad con sus aliados estratégicos del Partido Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de cara a los próximos comicios y más allá de la discusión de la reforma electoral.

En un pronunciamiento institucional, firmado por el dirigente del PT, Alberto Anaya, se refrendó el respaldo político a la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual incluso se sustenta en un acuerdo de la militancia en su pasado Congreso Nacional.

“Es por ello que mantenemos firme el compromiso de profundizar la Cuarta Transformación trabajando mano a mano con el Gobierno Federal en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones y la participación ciudadana”, dice el documento.

El Partido del Trabajo ratifica su compromiso con la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/WYJBLBXPid — Alberto Anaya Gtz (@AlbertoAnayaGt) January 16, 2026

También se subraya que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” seguirá siendo una alianza estratégica, como única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano.

Este respaldo también fue manifestado por dirigentes del PVEM. Mediante una publicación en la red social X, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, recordó que el acompañamiento a la presidenta es producto de una convicción política.

“… acompañamos a la Dra. @claudiashein en su campaña presidencial donde hizo historia siendo la primera mujer Presidenta de México y la más votada con 36 millones de votos. Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México”, dice la publicación de Velasco.

Ambos mensajes se dan en el contexto de rumores sobre diferencias o fracturas a partir del debate de la reforma electoral.

Por ello, el PT precisó que esos cambios legales se trabajarán mediante el diálogo institucional, en la comisión en la Cámara de Diputados.

En el pronunciamiento también se hace referencia a la reunión del PT con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la cual se desarrolló en un marco de cordialidad y alta productividad.

“En este encuentro, se acordó construir juntos la propuesta para la Reforma Electoral, que, con seguridad, será un parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer nuestros procesos democráticos”, se agrega en el comunicado.

Por convicción, acompañamos a la Dra. @claudiashein en su campaña presidencial donde hizo historia siendo la primera mujer Presidenta de México y la más votada con 36 millones de votos. Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México. pic.twitter.com/P1IyuknUkz — Manuel Velasco (@VelascoM_) January 16, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR