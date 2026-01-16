“Será una propuesta que va a gustar a todos”: CSP

Tras recibir las propuestas rumbo a la siguiente reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su propuesta no le quitará autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) y que se buscará un plan que obtenga un consenso, por lo que “le va a gustar a todos”.

“Es una propuesta que le va a gustar a todos. La reforma electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia. Entonces, nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la Presidenta quiere tener el control de todo, que Morena ahora va a ser el único partido que exista en el mundo. No. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México. Ese es el objetivo de la reforma que estamos planteando”, enfatizó.

El Dato: Por la noche se dio a conocer que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el líder nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

En conferencia de prensa, añadió que su Gobierno analizará la sugerencia hecha por el INE para que la segunda etapa de la elección judicial se realice en 2028; además, matizó otros planes en cuanto a la desaparición de las posiciones de representación proporcional y el desafuero a diputados y senadores.

La mandataria también adelantó que la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargará de dialogar con los aliados PT y el PVEM en el Congreso, para conseguir que se aprueben las reformas que habrá de presentar.

El miércoles, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la mandataria una síntesis de lo recogido durante foros y consultas realizadas en la segunda mitad del año pasado en cuanto a los cambios al sistema electoral.

“Leí la propuesta que presentó el INE, tienen algo ahí interesante. Le propusieron a Pablo Gómez (presidente de la comisión) que se llevara la elección de jueces para el 2028, no el 27, para que no quede todo junto. El INE propuso eso. Pues hay que considerarlo de acuerdo con los argumentos del INE”, dijo.

Aunque en origen la mandataria cuestionó la permanencia de la vía plurinominal para ocupar un cargo en el Poder Legislativo, esta vez comentó que lo que se busca es que estas representaciones se elijan de una manera distinta a como es actualmente, que es a través de la designación directa por las dirigencias de los partidos.

De esta forma, aseguró que la reforma no buscará acabar con la representación de las minorías partidistas.

También dejó ver que la figura del fuero, que impide que quienes ocupan cargos legislativos y gobernantes sean sometidos a procesos judiciales, no será eliminada en su totalidad, sino que el blindaje con el que actualmente cuentan algunos servidores podría ser retirado únicamente bajo algunas condiciones.

“Sobre el fuero de los diputados y senadores estamos analizando hasta qué punto. Entonces, es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral”, dijo.

La mandataria mantuvo la intención de que se reduzcan los gastos en las elecciones, lo que implicará menos recursos al INE, a los partidos y a los OPLE, debido a que México está entre los países cuyos comicios representan un gasto elevado.

La discusión del plan, dijo Sheinbaum, no concluirá con el análisis de los cambios, debido a que una vez que envié la iniciativa al Congreso, en éste se podrían realizar más foros para abrir la discusión, incluyendo a las bancadas opositoras.

Otros planteamientos que habrán de ser analizados son la reducción en el número de regidores, por considerar que hay municipios donde hay muchos; también que se fortalezca la participación ciudadana en las decisiones que toma el gobierno no sólo a nivel federal sino también estatal y municipal.

En cuanto a tiempos, coincidió en que la propuesta de reforma podría presentarla hacia la segunda semana de febrero.

NEGOCIACIÓN. Con los planteamientos que se perfilan en la reforma electoral, la Presidenta Sheinbaum pondrá en juego el capital político que necesita dentro del Congreso de la Unión para realizar las maniobras que tenga en plan para lo que resta de su sexenio que recién empezó, advirtió el politólogo Víctor Alarcón Olguín.

El especialista mencionó que algunos planteamientos que ya se asoman dentro del proyecto reformador, como cambiar la conformación de los cargos plurinominales, afectarían por igual tanto a las bancadas de oposición como a los aliados de Morena: el PT y el PVEM, los cuales le resultan necesarios para juntar los votos que se necesitan para avalar no únicamente los cambios constitucionales en materia electoral, sino cualquier otra modificación que más adelante desee emprender.

Derivado de este contexto, pronosticó que los siguientes días serán de una negociación compleja para Morena con los aliados, pues además vienen de un proceso en el que igualmente se tuvo que ceder para conseguir votos, como lo fue la pasada reforma electoral y los primeros cambios que se hicieron.

“Es un proceso incluso tiene que verse en función de las condiciones en las que la propia Presidenta Sheinbaum, aunque no se quiera decir, está jugándose también su propia supervivencia política. ¿Por qué? Porque Sheinbaum necesita capital político con el cual pueda generar un margen de maniobra y pueda prevalecer por encima de las de las propias corrientes políticas de Morena”, dijo.

Señaló que los cambios a emprender podrían derivar en grupos que más adelante puedan jugar en su contra, debido a que finalmente los partidos defenderán aquello que les resulte conveniente.

Muestra de ello, mencionó, ya fue la declaración del coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, que consideró que no es necesaria una reforma electoral, porque el sistema hasta hoy vigente es el que les permitió tener los cargos que ocupan.