Van más de 2 mil 400 detenidos en Edomex; operación Enjambre y Liberación seguirán: García Harfuch

Tras destacar que más de dos mil 400 personas han sido detenidas dentro del Estado de México en lo que va del sexenio federal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que los operativos Enjambre y Liberación, enfocados en el combate a redes criminales que operan en la entidad, se mantendrán.

En el marco de la visita del Gabinete de Seguridad a Ecatepec, donde se realizó la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch detalló que desde octubre de 2024 a diciembre de 2025 se han detenido a dos mil 426 personas involucradas en delitos de alto impacto; además, se han asegurado 500 armas de fuego y se desmanteló un laboratorio en donde se producía metanfetamina.

“En estas destacan 17 detenciones relevantes realizadas en 2025, entre las que se encuentran objetivos principales operadores de grupos delictivos vinculados con delitos como tráfico de droga, principalmente extorsión, homicidio, robo, despojo y comercialización de armas, actividades que afectan directamente la tranquilidad y el patrimonio de las familias del Estado de México”, enfatizó Omar García Harfuch.

Atribuyó parte de los resultados a los operativos echados a andar como Enjambre, el cual permitió indagar y detener a exservidores públicos relacionados con hechos delictivos, así como desarticular redes criminales dentro del Edomex. Detalló que como parte de esta operación ya van 60 personas detenidas, de las cuales 18 ha recibido sentencias condenatorias.

Otra acción destacada fue Liberación, para desarticular esquemas de extorsión con los que se obligaba a las víctimas a comprar o vender productos bajo condiciones impuestas como precios inflados o la utilización forzada de proveedores específicos.

Comentó que este operativo llevó a realizar 63 cateos en 14 municipios que eran usados para comercializar materiales de construcción, de animales de granja y de productos de la canasta básica de canasta básica entre otros.

Los animales y alimentos que fueron asegurados en estos operativos fueron donados por parte del gobierno mexiquense a las comunidades afectadas por el delito identificado.

“Es importante destacar que combatir a este grupo criminal es una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México. Estas operaciones continuarán”, dijo.

Sobre el transporte de carga, comentó que se ha capturado a 63 personas y se aseguraron 136 inmuebles, vehículos, armas de fuego y mercancía robada.

En el reporte del Mando Único Oriente, implementado para articular de manera más eficaz las acciones operativas entre los tres órdenes de gobierno en esta región, reportó que se han desplegado 14 914 elementos en 11 municipios.

Entre las capturas por diversos operativos destacó la de Dylan Samuel “N”, del Cártel Nuevo Imperio, acusado de feminicidio, homicidio, extorsión, narcomenudeo y delincuencia organizada.

Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, expuso que con miras a la Copa Mundial de 2026 que recibirá el país, se ha hecho una inversión en materia de inteligencia artificial para lectores de rostros, de placas y características de los vehículos, que operarán en rutas específicas como los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Si tiene un mandamiento judicial, inmediatamente se levanta un alertamiento para que procedamos y se genera la trazabilidad para eh llegar a dar a cabo la puesta a disposición. Salen si tienen un mandamiento judicial, si tienen alguna orden de protección, en dado caso que tenga un mandamiento de búsqueda o desaparición y en el tema de los vehículos no solamente es lectura de placas, sino de las características, modelos, color del vehículo”, explicó.

