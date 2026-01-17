Afiliación corporativa a Morena

Nos dicen que quien anda presumiendo ante la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sus capacidades de afiliación es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda. Y es que resulta que de los dos y medio millones de profesores afiliados que tiene, ya un millón 250 mil formarían parte de la militancia guinda. ¿Pues no que en Morena no se permite la afiliación corporativa? ¿No era ése un candado para no reproducir prácticas del pasado que antes se condenaban? Fundadores de Morena que conocen a detalle sus normas, nos comentan que éstas claramente plantean que la afiliación debe ser “individual, personal, libre y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole”. Y nos aseveran que no se refieren a que te inscriban a fuerza, sino que después esos gremios reclaman espacios y rompen los procesos democráticos internos. Así que ahora, además de la austeridad, en el guinda están pasando por alto sus reglas de afiliación. Uf.

