Claudia Sheinbaum sostiene reunión con economistas en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión con un grupo de economistas este sábado en Palacio Nacional, con el objetivo de dialogar sobre “el crecimiento y la fortaleza económica de México”.

A través de una breve publicación en redes sociales, la mandataria federal compartió fotografías de la reunión que sostuvo este sábado en el recinto presidencial, y escribió una breve descripción del encuentro.

“En Palacio Nacional, nos reunimos con economistas para conversar sobre el crecimiento y la fortaleza económica de México con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al encuentro, según se aprecia en la fotografía, acudieron también integrantes de su gabinete como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, entre otros.

Sin embargo, no dio más detalles de quiénes son los economistas que participaron en la reunión.

Asimismo, aunque no se abundó en los temas que se abordaron en el encuentro, el mismo ocurre de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, prevista para este año.

Aunque Canadá y México han mostrado apertura a la revisión de los términos del mismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país no necesita seguir integrado al mismo, lo que amenaza su continuidad.

La postura de Donald Trump es uno de los principales retos de México para la revisión del Tratado.

Sin embargo, será hasta el lunes en la Conferencia del Pueblo que la presidenta dé a conocer los detalles de la reunión de este sábado.

