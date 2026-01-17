PAN pide a empresarios participar en discusión

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, convocó a los empresarios del país a participar activamente en la discusión de la reforma electoral, al subrayar que cualquier modificación al marco democrático debe ofrecer certeza a las inversiones y a la generación de empleos.

Al término de una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezados por su presidente, José Medina Mora; la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de Alejandro Malagón, y la Asociación de Bancos de México (ABM), de Emilio Romano Mussali, la legisladora panista afirmó que las puertas de San Lázaro están abiertas para dialogar con quienes generan empleo y pagan impuestos en México, en caso de que se presente una iniciativa en materia electoral.

10 puntos presentó la panista para guiar el debate de la reforma

“Es necesario darles certezas desde la Cámara de Diputados, que generar empleo es bueno, que generar prosperidad para los mexicanos es bueno, que generar condiciones de legalidad en este país es necesario”, expresó López Rabadán.

Señaló que una eventual reforma electoral debe discutirse con la participación de todos los grupos parlamentarios y con la inclusión de los distintos sectores de la sociedad, a fin de construir consensos amplios.

Cuestionada sobre la postura del PT y del PVEM frente a la enmienda, consideró complicado que acepten perder espacios, recursos y representación en el Congreso, en caso de que se plantee la reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento a partidos.

“Me parece muy difícil pensar que el Partido Verde o el Partido del Trabajo acepten perder posiciones, perder voz de sus legisladores y de sus causas. Sería doloroso para ellos y también para la Nación”, subrayó.