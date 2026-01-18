Caen ocho presuntos integrantes del CJNG en Huetamo, Michoacán

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales dejó como saldo la detención de ocho presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el aseguramiento de aproximadamente 1.6 toneladas de droga, además de armas, vehículos y otros objetos ilícitos, en el municipio de Huetamo, en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Las acciones se realizaron tras el cumplimiento de cateos simultáneos en varios domicilios, identificados por las autoridades como presuntos puntos de operación de una célula criminal.

Federal forces launched a major operation in Huetamo, Michoacán, deploying fighter jets and armed helicopters in an attempt to capture Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", a key CJNG figure and close associate of leader "El Mencho". The mission failed to apprehend him,… pic.twitter.com/HrK3FdCVur — Cartel Watch (@CartelWatchNet) January 18, 2026

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Civil de Michoacán y la Fiscalía General del Estado, con apoyo aéreo y unidades tácticas, a fin de evitar reacciones violentas.

Durante los operativos se aseguraron bolsas, cajas y costales con marihuana, así como dosis de metanfetamina, armas de fuego de distintos calibres, cartuchos útiles, equipo táctico y cuatro vehículos. Además, las autoridades localizaron animales en cautiverio, los cuales fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes.

De acuerdo con información oficial, los detenidos —cuatro hombres y tres mujeres— estarían vinculados al CJNG y formarían parte de una célula que opera en la zona de Huetamo.

Trascendió que el grupo estaría relacionado con estructuras criminales que operan bajo el mando de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales operadores de esa organización en la región.

Tras el traslado de los detenidos a instalaciones de seguridad, familiares y pobladores realizaron protestas, lo que generó momentos de tensión y obligó a las fuerzas de seguridad a dispersar a los inconformes.

Las autoridades detallaron que los detenidos, la droga, las armas y los demás objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y posibles vínculos con otros hechos delictivos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am