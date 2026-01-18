Frente Frío 29: ¿Qué estados registrarán bajas temperaturas este lunes 19 de enero?

El Frente Frío 29 y la masa de aire polar asociada a este ocasionaron un clima frío e inclusive muy frío en varias entidades de México, incluídos oleaje elevado y la probabilidad de caída de nieve y aguanieve este domingo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (SMN Conagua) el Frente Frío 29 se desplazará sobre el sureste de la República mexicana y la península de Yucatán.

Además se originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Puebla, Campeche y Quintana Roo; y chubascos en Yucatán.

TE RECOMENDAMOS: Promovió recurso por criterios de la CIDH Juez federal niega suspensión y mantiene orden de aprehensión contra socio ligado a Raúl Rocha Cantú

Asimismo, se registró un eventro de Norte muy fuerte a intenso con rachas de 1’’ a 120 kilómetros por hora en el Istmo y golfo de Tehuantepec, de 90 a 1’’ kilómetros en Veracruz, y de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleaje elevado en las costas.

La probabilidad de caída de nieve o aguanieve se espera en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca, y también se espera el ingreso de humedad en el Océano Pacífico y el Golfo de México.

Clima 18 de enero ı Foto: SMN Conagua

¿Qué estados registrarán bajas temperaturas este lunes 19 de enero?

Durante la mañana del lunes el Frente Frío se desplazará sobre el oriente de la península de Yucatán, y la masa de aire polar cubrirá el Golfo de México, generando rachas de vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el SMN Conagua, se espera que para la madrugada de este lunes 19 de enero se registren heladas y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius en las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Medidas preventivas para temporada de frío ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

En las zonas serranas de Ciudad de México y Morelos se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del lunes, por lo que se recomienda a la población mantenerse al tanto de las recomendaciones de las autoridades correspondientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.