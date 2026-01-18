ICE emite alerta para localizar a expolicía federal vinculado al Cártel de Sinaloa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para ubicar a Omar Guillermo Cuen Lugo, exelemento de la extinta Policía Federal, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidenses señalan la presunta responsabilidad del expolicía en supervisar el envío y movimiento de cocaína desde México.

El ICE señala que las últimas ubicaciones conocidas de Omar Guillermo Cuen Lugo son Tijuana, en Baja California, y en Los Ángeles, California.

CARTEL DRUG TRAFFICKER WANTED🚨



Omar Guillermo Cuen-Lugo is a former Mexican Federal Police officer.



He’s wanted for overseeing cocaine trafficking shipments from Mexico into the U.S. for the Sinaloa Cartel.



His last known locations are Tijuana, Mexico, and Los Angeles. pic.twitter.com/DCRRiBgede — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) January 17, 2026

De acuerdo con reportes periodísticos, el exagente federal fue detenido en 2014, durante un operativo en México a Ismael “El Mayo” Zambada; sin embargo, posteriormente fue liberado y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades de Estados Unidos solicitaron la colaboración ciudadana para aportar información que permita su localización y detención, como parte de los esfuerzos para combatir las redes del narcotráfico transnacional.

