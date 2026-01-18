Buscado en Estados Unidos

ICE emite alerta para localizar a expolicía federal vinculado al Cártel de Sinaloa

Expolicía federal es señalado de supervisar el envío y movimiento de cocaína desde México hacia Estados Unidos, según el ICE

Omar Guillermo Cuen Lugo, expolicía federal buscado por Estados Unidos. Foto: ICE / La Razón
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una alerta para ubicar a Omar Guillermo Cuen Lugo, exelemento de la extinta Policía Federal, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidenses señalan la presunta responsabilidad del expolicía en supervisar el envío y movimiento de cocaína desde México.

El ICE señala que las últimas ubicaciones conocidas de Omar Guillermo Cuen Lugo son Tijuana, en Baja California, y en Los Ángeles, California.

De acuerdo con reportes periodísticos, el exagente federal fue detenido en 2014, durante un operativo en México a Ismael “El Mayo” Zambada; sin embargo, posteriormente fue liberado y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades de Estados Unidos solicitaron la colaboración ciudadana para aportar información que permita su localización y detención, como parte de los esfuerzos para combatir las redes del narcotráfico transnacional.

