PAN rechaza reforma electoral de Morena: ‘No es solo una ley, está en juego la democracia’

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que la reforma electoral que promueve Morena no es un ajuste técnico ni una modernización legal, sino un proyecto que amenaza la pluralidad, la equidad en las elecciones y la democracia mexicana.

Romero subrayó que su partido está a favor de una reforma electoral real, pero se opone a una propuesta diseñada desde el Ejecutivo, sin diálogo con la oposición ni con la ciudadanía, y que buscaría imponer mayorías legislativas que no reflejan el voto popular.

“Cuando el gobierno escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir”, afirmó el dirigente panista, calificando a la iniciativa como la llamada “#LeyMaduro”, en referencia a las reformas que, en su opinión, llevaron a Venezuela al autoritarismo.

Reforma Electoral ı Foto: Especial

Financiamiento público y crimen organizado

Uno de los puntos más delicados del proyecto, advirtió Romero, es la reducción del financiamiento público a los partidos sin fortalecer la fiscalización, en este sentido, aseguró, podría normalizar la entrada de recursos del crimen organizado en la política, especialmente del narcotráfico, y vaciar los controles contra el dinero ilegal.

El líder panista insistió en que reducir el financiamiento sin mayor fiscalización no combate la corrupción, la legaliza, y subrayó que el PAN no defiende el dinero público, sino los mecanismos que garantizan su control efectivo.

Por otro lado, Romero también alertó sobre lo que considera un intento por debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y centralizar funciones que deben permanecer autónomas, lo que, en su opinión, dañaría el sistema democrático mexicano.

“El debilitamiento del árbitro autónomo no ahorra dinero: cuesta democracia. Sin un árbitro autónomo no hay elecciones libres”, señaló.

En este sentido, criticó la intención de eliminar mecanismos de representación proporcional, argumentando que estos cambios permitirían fabricar mayorías que no reflejan la voluntad ciudadana y eliminarían espacios a partidos y minorías.

“Las elecciones se ganan con votos, no con miedo, con dinero ilegal ni con árbitros sometidos. Aquí no está en juego una ley: está en juego la democracia misma de nuestro México”, advirtió.

🔵 La Reforma Electoral no es solo una ley: Morena intenta fortalecer el autoritarismo mientras que en Acción Nacional defendemos la democracia. 🇲🇽#Boletín📰 #LeyMaduro pic.twitter.com/ug967nCk8T — Acción Nacional (@AccionNacional) January 18, 2026

