Cae en Acapulco doble feminicida de Cuautitlán │ La torreta de una patrulla en imagen generada por IA

AUTORIDADES FEDERALES y estatales detuvieron en Guerrero a un hombre identificado como Eric Antonio “N”, señalado como presunto responsable del doble feminicidio ocurrido el pasado 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

El sujeto es investigado por el asesinato de Cindy, de 25 años, y Teresita, de 52 años. Tras su captura, fue trasladado e ingresado al penal de Cuautitlán, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

25 años tenía Cindy, esposa del agresor

De acuerdo con un comunicado, la detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), en colaboración con las fiscalías del Estado de México y Guerrero.

TE RECOMENDAMOS: Relacionado con actividades de capacitación Aterriza avión militar en el Aeropuerto de Toluca

Eric Antonio “N” fue localizado en un domicilio del municipio de Acapulco, donde presuntamente se mantenía oculto. Su ubicación fue posible gracias a trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo, informaron las autoridades.

Durante el mismo operativo fue detenido Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó al principal sospechoso a evadir a la justicia. Este segundo individuo cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual, en agravio de una menor, por hechos ocurridos en 2022 en el mismo municipio.

Ambos hombres fueron y trasladados al Estado de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Los cuerpos de Cindy y Teresita fueron localizados hace unos días en un predio de la colonia San Francisco Cascantitla. De acuerdo con reportes, Eric Antonio “N” era pareja sentimental de Cindy. En el lugar también fue hallado sin vida un perro, que habría sido mascota de la joven.

Asimismo, en una de las habitaciones del inmueble fue localizado uno de los hijos del presunto feminicida, quien declaró a las autoridades que el detenido agredió a su madre y a su abuela. Los restos de ambas víctimas fueron velados en el Club de Leones del DIF municipal de Cuautitlán y sepultados en el panteón de Tultitlán.